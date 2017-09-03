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Таксист помог задержать мужчину, который беспричинно ударил ножом парня около вокзала в Минске
04.09.2017 16:52 — Новости Общества | Tut.by
Благодаря бдительности таксиста, минская милиция задержала мужчину, который пару недель назад беспричинно ударил парня во дворе дома на Кирова. Об этом пишет агентство «
Несколько недель назад мы
Таксист Андрей Климович говорит, что неподалеку от отеля Crownе Plaza он увидел голосующего мужчину в полосатой майке и остановился.
— Он был сильно пьян, попросил довезти до станции метро «Могилевская». Сел впереди на пассажирское сиденье. Практически всю дорогу рассказывал, что путается в новых деньгах, и переспрашивал, заплатил ли он за поездку. Потом не мог толком сказать, где находится его дом. Когда все же нашли, оплатил лишь часть поездки.
Он отдал Андрею в залог свой мобильный телефон Xiaomi и пообещал подвезти оставшуюся сумму на следующий день. Правда, пассажир так и не позвонил.
— Потом в интернете я увидел изображение своего пассажира с видеокамеры и узнал, что он подозревается в нападении на парня. Сразу же позвонил в милицию и сообщил адрес, куда его подвозил. О таких вещах, считаю, нужно обязательно сообщать. Ведь где гарантия, что он потом еще на кого-нибудь с ножом не набросится.
Начальник Центрального РУВД Артур Шахлай говорит, что благодаря этой информации злоумышленника задержали. Подозреваемый 1981 года рождения нигде не работает, ранее неоднократно судим за хулиганства, кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков.
Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. В милиции мужчина рассказал, что накануне поругался со своей девушкой и выпил слишком много алкоголя. Конкретную причину агрессивного поведения в отношении незнакомого пояснить не смог, однако своей вины не отрицал.
— Что касается потерпевшего, его с проникающим ранением шеи доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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Той ночью таксист подвозил человека, в котором узнал злоумышленника.
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