Таксист помог задержать мужчину, который беспричинно ударил ножом парня около вокзала в Минске

Благодаря бдительности таксиста, минская милиция задержала мужчину, который пару недель назад беспричинно ударил парня во дворе дома на Кирова. Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».



Нападавший. Изображение с сайта guvd.gov.by

Несколько недель назад мы писали , что 15 августа в 23.30 во дворе дома возле одной из «Башен Минска» неизвестный беспричинно ударил 28-летнего парня ножом в шею и скрылся. Задержать его помогла бдительность таксиста, который подвозил в ту ночь злоумышленника. Водителя наградила милиция.

Таксист Андрей Климович говорит, что неподалеку от отеля Crownе Plaza он увидел голосующего мужчину в полосатой майке и остановился.

— Он был сильно пьян, попросил довезти до станции метро «Могилевская». Сел впереди на пассажирское сиденье. Практически всю дорогу рассказывал, что путается в новых деньгах, и переспрашивал, заплатил ли он за поездку. Потом не мог толком сказать, где находится его дом. Когда все же нашли, оплатил лишь часть поездки.



Андрей Климович. Фото: «Минск-Новости»

Он отдал Андрею в залог свой мобильный телефон Xiaomi и пообещал подвезти оставшуюся сумму на следующий день. Правда, пассажир так и не позвонил.

— Потом в интернете я увидел изображение своего пассажира с видеокамеры и узнал, что он подозревается в нападении на парня. Сразу же позвонил в милицию и сообщил адрес, куда его подвозил. О таких вещах, считаю, нужно обязательно сообщать. Ведь где гарантия, что он потом еще на кого-нибудь с ножом не набросится.

Начальник Центрального РУВД Артур Шахлай говорит, что благодаря этой информации злоумышленника задержали. Подозреваемый 1981 года рождения нигде не работает, ранее неоднократно судим за хулиганства, кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. В милиции мужчина рассказал, что накануне поругался со своей девушкой и выпил слишком много алкоголя. Конкретную причину агрессивного поведения в отношении незнакомого пояснить не смог, однако своей вины не отрицал.

— Что касается потерпевшего, его с проникающим ранением шеи доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.