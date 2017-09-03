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Минск попал в топ-30 мест по версии The Times, где можно отлично провести выходные

04.09.2017 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусская столица попала в список 30 стран, где британское издание The Times рекомендует провести выходные. Туристам советуют отведать здесь мачанку и сходить в Большой театр оперы и балета.


«Устали от Парижа или Рима? Тогда попробуйте провести выходные в Таллине или Минске — менее чем за 250 фунтов стерлингов», — пишет издание. Тем более для поездки в Беларусь продолжительностью до 5 дней можно обойтись без визы.

«Футуристическая архитектура рядом с советскими многоэтажками и росписями, а также множество послевоенных памятников. Обязательно посмотрите оперу и балет в Большом театре, где хорошие места часто продают менее чем за 1 фунт. Еда здесь тоже хорошая, в ресторанах подают солянку — острый кислый русский суп, и блины с мясной подливкой [вероятно, имеют в виду мачанку]. Вечером следуйте за местными жителями к многочисленным тавернам в немецком стиле», — рекомендуют авторы материала.

Минск занимает пятую строчку в рейтинге издания.

В нем также Хорватия (город Задар и Пула), Македония (Охрид), Франция (Динар), Болгария (Варна, Бургас и Пловдив), Италия (Олбия), Словакия (Братислава и Кошице), Швеция (Мальме), Испания (Херес и Саламанка), Дания (Орхус и Ольборг), Сицилия (Модика), Чехия (Пардубице), Словения (Пиран), Румыния (Бухарест), Норвегия (Ставангер), Грузия (Кутаиси), Польша (Краков и Гданьск), Косово (Приштина), Черногория (Подгорица), Эстония (Таллин), Германия (Фридрихсхафен), Греция (Превеза) и Венгрия (Дебрецен).

 
Теги: Минск
 
 
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