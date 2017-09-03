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Прооперированная в Беларуси сирийская девочка выписана из РНПЦ

04.09.2017 17:52 — Новости Общества | БелТА  
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4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прооперированная в Беларуси сирийская девочка выписана из РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора РНПЦ Анна Зборовская.

"Девочка выписана в удовлетворительном состоянии. Жалоб на здоровье не имела", - сказала Анна Зборовская. За 10-летней пациенткой в РНПЦ прибыли сирийские дипломаты. Сегодня днем она вылетела к себе на родину.

Как сообщалось, сирийская девочка в составе группы по приглашению Президента Беларуси прилетела в Беларусь для оздоровления. Детей осмотрели на базе Минской областной детской клинической больницы. У 10-летней девочки патологию выявили случайно: та ни на что не жаловалась. В тот же день ее доставили на консультацию в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии и по согласованию с сирийской стороной госпитализировали в онкогематологическое отделение №4. Был проведен ряд дообследований. Операцию выполнили 24 августа.

После операционного вмешательства девочка находилась под постоянным медицинским наблюдением, ей проводили необходимое лечение и диагностику.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прооперированная в Беларуси сирийская девочка выписана из РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, сообщила...

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