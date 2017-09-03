МИНСК, 4 сен – Sputnik. Очередным завидным женихом на шоу "Холостяк" телеканала ТНТ, за сердце которого будут бороться несколько десятков представительниц прекрасного пола, станет певец Егор Крид, сообщили СМИ.

Участник лейбла Black Star зарекомендовал себя как настоящий ловелас. Несмотря на то что музыкант еще совсем молод, Криду всего 23 года, ему приписывали романы со многими российскими певицами и моделями. Поклонники в социальных сетях выражают надежду, что Крид найдет свою любовь именно на проекте.

"Холостяк" – шоу, смысл которого заключается в том, что 26 девушек сражаются за одного мужчину. После очередной проектной недели сам холостяк дарит розы всем девушкам, кроме одной, которая, соответственно, выбывает из проекта. В конце остается та самая единственная, которой мужчина преподносит кольцо.

Чтобы попасть на проект, необходимо заполнить анкету и пройти отбор в одном из городов. Кастинги состоятся в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми и Краснодаре. Съемки нового шестого сезона начнутся уже в начале ноября. Сам Крид пока не опроверг и не прокомментировал свое участие в реалити-шоу.

В прошлом сезоне свою любовь искал и нашел актер Илья Глинников, звезда сериала "Интерны". Избранницей актера стала 22-летняя Екатерина Никулина. Сейчас пара готовится к свадьбе.

В России шоу "Холостяк" является очень успешным проектом, на право стать участницей претендуют десятки тысяч девушек из стран СНГ. Первый сезон российской версии шоу был показан в 2013 году.