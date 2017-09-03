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Как будет работать минское метро в День города
04.09.2017 18:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен — Sputnik. График работы Минского метрополитена изменится в связи с проведением 9 и 10 сентября праздничных мероприятий, посвященных Дню города.
9 сентября поезда пойдут по графику субботнего дня. С 20:00 до 24:00 интервал движения поездов на обеих линиях составит три минуты, сообщили в столичном метрополитене.
10 сентября метро будет работать по графику воскресенья, однако с некоторыми изменениями. С 8:00 и до 17:00 интервал движения поездов по обеим линиям составит четыре минуты.
Если пассажиропоток в метрополитене увеличится, предусмотрен резерв по обеим линиям, который сможет оперативно подключиться к перевозкам.
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В ближайшие субботу и воскресенье в белорусской столице пройдут праздничные мероприятия, посвященные 950-летию города.
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