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Могилевчанин будет просить российского президента присудить родному городу звание героя

04.09.2017 18:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Сбор подписей за награждение Могилева званием города-героя объявил житель областного центра Михаил Маханёк и создал для этого петицию на сайте change.org. После окончания сбора подписей мужчина намерен направить прошение правительству Российской Федерации, президенту России и в исполнительный комитет СНГ.


Фото: «Веснік Магілёва»

— Могилев — первый город в истории Второй мировой, который сумел почти месяц держаться и не сдаваться захватчикам. Ни один другой город Европы не сумел оказать такого сопротивления, — объясняет автор петиции под сообщением о сборе подписей. — Историки утверждают, что, если бы город не удерживал оборону, то немцы прорвались бы в Москву.

Михаил Маханёк отмечает также, что вопрос о придании городу титула героя поднимался не единожды.

— Ветераны собрали огромный доказательный документальный материал о том, что город на Днепре достоин этого звания. Поскольку это звание присуждалось в СССР, сегодня данный вопрос может решить только Российская Федерация как правопреемница Союза, — пояснил могилевчанин.

Он знает, что ветераны уже не раз пытались добиться присвоения Могилеву звания Города-Героя, но их усилия успехом не увенчались. Михаил считает, что это обижает ветеранов, подвиг которых во время обороны Могилева таким образом остался недооцененным.

— Этой петицией хочется добиться правды. Надежда на успех есть, учитывая лояльность Владимира Путина, — уточнил Михаил.


Фото из архива Олега Лисовского

Петицию подписали уже 137 человек. Для ее отправки на рассмотрение чиновникам необходимы еще 1863 подписи.

Историк и писатель Николай Борисенко считает, что присуждения звания города-героя Могилеву добиться невозможно: «Это звание присуждалось в СССР. Союза нет, и компетенции о присуждении этого звания ни у кого также нет».

Николай Сергеевич также вспомнил, как ветераны собирали подписи и обращались с этим вопросом к правительству Беларуси. Историк тогда помогал писать объяснение, почему город достоин этого звания.

— Все, чего удалось добиться ветеранам, — это получение вымпелов «За мужество и стойкость», которые вручили нескольким городам области, в том числе Могилеву, — сказал Николай Борисенко.

 
Теги: Могилев
 
 
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"Поскольку это звание присуждалось в СССР, сегодня данный вопрос может решить только Российская Федерация", - объясняет автор петиции.

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