Центр Минска по выходным все больше напоминает европейские города. Вечерами на Зыбицкой, Карла Маркса и Революционной все больше красивых минчан, которые проводят вечера в непринужденной обстановке. Мы испытали на себе, как отдыхается в пятницу вечером в центре столицы.

На Карла Маркса благородно ужинают и общаются

В 20.10 в пятницу на улице Карла Маркса на ступеньках возле винного магазина с дегустационным залом расслабленно сидят с бокалами, чиабаттой и томатами две девушки лет 26. Одна маркетолог, вторая — дизайнер. На улице у заведения есть столики. Но им сегодня столиков не хватило, поэтому сотрудники выдали плед, его девушки расстелили прямо на ступеньках и устроили себе непринужденный ужин.





В целом, картина напоминает тусовочное место любой западноевропейской столицы, куда после рабочей недели люди пришли интеллигентно расслабиться.

— Карла Маркса — более элитарная улица, здесь все подороже. Возможно, такой имидж из-за того, что здесь есть несколько дорогих заведений — кафе Milano и Café de Paris. Это место, скорее, для начала вечера, когда хочется посидеть в спокойной обстановке, но при этом есть планы на большую всенощную вечеринку, — говорит одна из девушек.





Мимо нас проходят влюбленные пары, иностранцы. В метрах пяти — девушка в костюме лисы и парень с головой лиса из папье-маше собирают деньги на свой театр. Пока ребята ничего не собрали, потому что только приступили к обходу, но надежд не теряют и очень бодро рассказывают отдыхающим о себе.

— Минск изменился, он становится современным, адекватным городом с нормальными местами, но самим минчанам и гостям столицы еще нагонять и нагонять, чтобы влиться в эту тусовочную культуру. Вот вы почему не ходите так отдыхать? — неожиданно спрашивает девушка корреспондента TUT.BY.

— У меня работа.

— Мы тоже работаем все время, но у нас есть привычка встречаться друг с другом не дома, а где-нибудь в красивом месте, побаловать себя. Нужно баловать себя. Минчанам, мне кажется, не хватает любви к себе.

На летней террасе Café de Paris ужинают в основном пары. Рядом с кафе припарковано несколько Range Rover, Mercedes, есть машина с российским номером. Мы с фотокорреспондентом не рискуем здесь поужинать, но меню пролистать решаемся. Например, белорус со средней июльской зарплатой по стране в 827,5 рубля, сможет здесь съесть чуть больше 14 стейков из говядины Ангус. Осьминог на гриле стоит 48 рублей, а самая дорогая, по нашим оценкам, позиция в меню из съестного — черная икра. 50 граммов обойдутся в 150 рублей.

На Зыбицкой больше свободы и самовыражения

Ближе к 22.00 мы добираемся до Зыбицкой. Это место стало, пожалуй, одной из самых известных тусовочных артерий города. Песней Beatles «Lеt it be» нас встречает уличный музыкант.





— Здесь круто, как в Европе! — доносится женский голос из толпы, которая постепенно окружает музыканта.

На минуту забываешь, что ты в Беларуси, которую знал до этого: рядом стоит велосипедист в необычной вязаной шапочке, прикрывающей макушку, навстречу идет африканка, буквально в метре от них пара, болтающая на английском.

Проходим метров 50 и встречаем еще одну группу уличных музыкантов. Среди них Вероника — в фиолетовой спортивной куртке, джинсах, кроссовках и в чуть сдвинутой на затылок шапке. В брови — пирсинг, светлые волосы — коротко стрижены.

Она закончила петь и отошла в сторонку перекурить. Мы тут как тут.

Вероника рассказывает, что с пятницы на субботу уличные музыканты на Зыбицкой зарабатывают меньше, чем с субботы на воскресенье: каждый по 50 рублей. Хотя поют ребята всю ночь.

— В субботу у всех выходной, люди выпивают, им весело, а мы их греем, — говорит Вероника. — Чтобы занять место, мы приезжаем заранее, иногда бывают споры с другими музыкантами. Мы тут стоим, а они говорят, что они тут стоят. Это жизнь.





Вероника рассказывает, что сотрудники баров их периодически гоняют и говорят, что их музыка мешает работать. Но тем не менее уличных музыкантов на Зыбицкой много.

Веронику и ее друзей слушает Вася Картаков. Он в байке, на голове — капюшон. Парень известный специалист в своем круге. Он делает гитарные примочки, которые покупают музыканты по всему миру. Этим и зарабатывает на жизнь.

— Живу как-то на эти деньги. Ем только итальянские макароны, — с улыбкой говорит он.

Вася практически каждые выходные бывает на Зыбицкой и говорит, что если бы такое место появилось, когда он учился в университете, то вуз бы не закончил.





— Это место приближает нас к более свободному европейскому образу жизни. И такие места появились, потому что возник запрос у народа так отдохнуть от рабочей напряженной недели. Здесь витает атмосфера свободы на грани раздрая, типа делай, что хочешь, но это не перерастает в треш.

Однако, по словам других завсегдатаев Зыбицкой, треша здесь тоже хватает. Правда, ближе к утру. Бывают даже драки, кому-то становится плохо от количества выпитого алкоголя. Средний чек за ночь здесь составляет в районе 80-100 рублей. Чтобы сэкономить, не скрывают, некоторые могут принести часть алкоголя с собой.

В заведении BeerCap Barshop играет живая музыка. Здесь не протолкнуться. У барной стойки выпивает компания шведов. Они сразу же предлагают фотографу пригубить, но он отказывается и объясняет, что на работе не пьет.

Обслуживает гостей симпатичный мужчина с бородой. Оказывается, это хозяин бара Руслан Мелешко. Поговорить в тишине мы можем только в подвале заведения.





Руслан рассказывает, что в мае-апреле так хорошо сработал безвизовый режим, что в некоторые вечера он не понимал, где находится.

— У нас тогда 30−40% гостей были иностранцами. Причем были такие компании, например, американские военные в форме, шведы, норвежцы группами по пять-шесть человек. В прошлом году такого не было. Сейчас иностранцев на Революционную и Октябрьскую стараются уводить, не хотят показывать, что здесь иногда происходит. В три часа ночи здесь и драки массовые могут быть, стенка на стенку, блюющие. Иногда видишь — и неприятно.

По словам Руслана, такая тусовочная улица как Зыбицкая, рано или поздно должна была появиться в Минске.

— Все-таки уже есть новое поколение молодежи: кто-то пожил в Европе, видел, как отдыхают европейцы в выходные дни. Мы сейчас повторяем европейскую культуру, а она заключается в том, когда в пятницу-субботу, когда по средам происходит движение из бара в бар. Я это знаю, потому что пожил в Берлине и в Вильнюсе.

Революционная наполнена красивой жизнью

Уже в районе полуночи мы заканчиваем свой трип на Революционной. Здесь публика отличается от предыдущих мест. Девушки пахнут Armani и Chanel, у некоторых красавиц такие длинные ноги, что, кажется, начинаются они там, где заканчивается шея. Парад немного разбавляют иностранцы, среди них есть итальянцы и россияне.





Здесь нет уличных музыкантов, люди просто стоят на узкой улочке: кто с вином в бокале, кто — без. Многие не отрываются от своих iPhone.

Мы завязываем разговор с 28-летним Кириллом. Он айтишник, хотя раньше был экономистом-менеджером. Соглашается с тем, что здесь люди более пафосно одеты по сравнению с Зыбицкой и ведут себя так же. Говорит, что и расценки на алкоголь и закуску соответствующие. За ночь минимум можно оставить на одного примерно 50 долларов.

— Чем дороже место, тем дороже контингент, — резюмирует он.





Кирилл еще несколько минут рассуждает о том, что поколение 80-х годов отличается от тех, кто родился в 90-х и двухтысячных. Главное отличие — в меркантильности последних. Разговор Кирилл заканчивает на том, что сейчас стало сложно найти нормальную девушку для отношений.

К Кириллу подходит друг, и они продолжают вместе рассуждать о любви. Знакомый говорит, что вот уже год встречается с девушкой, но живут они раздельно. Это, по его мнению, и есть залог счастья. Тем временем фотограф пытается сделать удачный кадр и фотографирует парней лет 35-ти с красивыми девушками. Парни просят фото удалить, так как их спутницы замужем. У нас нет цели разрушать чью-то личную жизнь, и мы идем навстречу.

Уже после полуночи мы решили чуть отойти от тусовочных кварталов и прочувствовать другой Минск. Спокойный и красивый. В Bistro de Luxe официанты убирают столы, по дороге, свистя, проезжают таксисты.