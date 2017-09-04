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"Бразильский" вагон курсирует по белорусской подземке
04.09.2017 23:36 — Новости Общества | Tut.by
На второй линии столичного метро появился вагон, расписанный бразильскими граффитистами, братьями-близнецами
Эскизы оформления вагона
Разрисовали вагон граффитисты братья-близнецы Os Gemeos. Они приезжают в Минск поучаствовать в фестивале уже третий раз.
Одна сторона вагона олицетворяет Бразилию, вторая — исполнена в белорусских мотивах. На вагоне в том числе нарисованы узнаваемые места Минска.
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Разрисовали вагон бразильские граффитисты, братья-близнецы Os Gemeos, которые приезжают в Минск поучаствовать в фестивале уже третий раз.
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