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"Бразильский" вагон курсирует по белорусской подземке

04.09.2017 23:36 — Новости Общества | Tut.by  
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На второй линии столичного метро появился вагон, расписанный бразильскими граффитистами, братьями-близнецами Os Gemeos. Видео выложено в instagram Vulica Brazil.

Эскизы оформления вагона были согласованы с Мингорисполкомом во время фестиваля Vulica Brazil.

Разрисовали вагон граффитисты братья-близнецы Os Gemeos. Они приезжают в Минск поучаствовать в фестивале уже третий раз.


Фото: Юлия Савич, Vulica Brazil/facebook

Одна сторона вагона олицетворяет Бразилию, вторая — исполнена в белорусских мотивах. На вагоне в том числе нарисованы узнаваемые места Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Разрисовали вагон бразильские граффитисты, братья-близнецы Os Gemeos, которые приезжают в Минск поучаствовать в фестивале уже третий раз.

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