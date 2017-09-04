На второй линии столичного метро появился вагон, расписанный бразильскими граффитистами, братьями-близнецами Os Gemeos . Видео выложено в instagram Vulica Brazil.

Публикация от Vulica Brasil (@vulicabrasil) Сен 4 2017 в 8:07 PDT

Эскизы оформления вагона были согласованы с Мингорисполкомом во время фестиваля Vulica Brazil.

Разрисовали вагон граффитисты братья-близнецы Os Gemeos. Они приезжают в Минск поучаствовать в фестивале уже третий раз.



Фото: Юлия Савич, Vulica Brazil/facebook

Одна сторона вагона олицетворяет Бразилию, вторая — исполнена в белорусских мотивах. На вагоне в том числе нарисованы узнаваемые места Минска.