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В Светлогорске ливень затопил торговый центр
05.09.2017 00:05 — Новости Общества | Tut.by
Сильный ливень, который обрушился 4 сентября на Светлогорск, стал причиной подтопления торговых объектов и даже многоэтажных домов, сообщает
Во время дождя «ливневки» не справились с огромным потоком воды и она хлынула в подвальные помещения.
Сотрудники МЧС и работники торговых точек боролись со стихией при помощи техники — воду пришлось откачивать мотопомпами.
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Во время дождя "ливневки" не справились с огромным потоком воды и она хлынула в подвальные помещения.
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