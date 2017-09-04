В Светлогорске ливень затопил торговый центр

Сильный ливень, который обрушился 4 сентября на Светлогорск, стал причиной подтопления торговых объектов и даже многоэтажных домов, сообщает ranak.by .





Во время дождя «ливневки» не справились с огромным потоком воды и она хлынула в подвальные помещения.

Сотрудники МЧС и работники торговых точек боролись со стихией при помощи техники — воду пришлось откачивать мотопомпами.











