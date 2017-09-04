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В Светлогорске ливень затопил торговый центр

05.09.2017 00:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Сильный ливень, который обрушился 4 сентября на Светлогорск, стал причиной подтопления торговых объектов и даже многоэтажных домов, сообщает ranak.by.


Во время дождя «ливневки» не справились с огромным потоком воды и она хлынула в подвальные помещения.

Сотрудники МЧС и работники торговых точек боролись со стихией при помощи техники — воду пришлось откачивать мотопомпами.




 
 
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Во время дождя "ливневки" не справились с огромным потоком воды и она хлынула в подвальные помещения.

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