Мировой рейтинг благотворительности: на помощь незнакомцу придут 27%, а пожертвуют деньги - 20% белорусов

Мьянма вновь возглавила мировой рейтинг благотворительности World Giving Index 2017 . Об этом свидетельствуют данные международного благотворительного фонда Charities Aid Foundation (CAF) за 2017 год.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Мьянма занимает первое место в рейтинге уже четвертый год подряд. По данным исследования, 91% населения страны занимаются благотворительностью в той или иной форме. В докладе указывается, что в Мьянме в основном жертвуют деньги монахам: им дают небольшие суммы, однако население делает пожертвования часто.

На втором месте рейтинга — Индонезия, на третьем месте — Кения. В десятку лидеров также вошли Новая Зеландия, США, Австралия, Канада, Ирландия, Объединенные Арабские Эмираты и Нидерланды.

Беларусь заняла в мировом рейтинге благотворительности 117-е место (в прошлом 2016 году — 100-е место). Авторы доклада отмечают, что в Беларуси занимаются благотворительностью 22% населения (в прошлом году — 27%). Например, на помощь незнакомцу готовы придти 27% наших соотечественников, жертвуют деньги 20%, а волонтерской деятельностью занимаются 22% белорусов.

Для сравнения отметим, что рейтинге благотворительности Россия занимает 124 место (20% населения), Украина — 90-е место (29% населения страны), Польша — 105-е место (26% населения), Литва — 137-е место (16%) и Латвия — 131-е место (18% населения).

Справка TUT.BY Всемирный индекс благотворительности (The World Giving Index) — это комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира с точки зрения отношения их населения к благотворительной помощи. Рассчитан по методике Института Гэллапа (Gallup), основанной на результатах серии опросов общественного мнения. Исследование начато в 2010 году по инициативе британской международной благотворительной организации Charities Aid Formation. В рейтинге World Giving Index 2017 проанализированы показатели прошлого года, были опрошены 146 тыс. человек в 139 странах. Индекс рассчитывается по результатам опросов городского населения в исследуемых странах и учитывает не только денежные пожертвования, но и другие формы помощи нуждающимся. Во время проведения опроса респонденты должны были ответить на три вопроса: за последний месяц жертвовали ли они деньги на благотворительность, занимались ли они волонтерской деятельностью и оказали ли они помощь незнакомому человеку, который в ней нуждался. При этом критики исследования отмечают, что несмотря на значимость и важность доклада, его авторы не учитывают при этом такие количественные характеристики, как размер благотворительных пожертвований, объем рабочего времени добровольца, частоту оказания помощи и так далее.