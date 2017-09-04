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Мировой рейтинг благотворительности: на помощь незнакомцу придут 27%, а пожертвуют деньги - 20% белорусов
05.09.2017 06:33 — Новости Общества | Tut.by
Мьянма вновь возглавила мировой рейтинг благотворительности
Мьянма занимает первое место в рейтинге уже четвертый год подряд. По данным исследования, 91% населения страны занимаются благотворительностью в той или иной форме. В докладе указывается, что в Мьянме в основном жертвуют деньги монахам: им дают небольшие суммы, однако население делает пожертвования часто.
На втором месте рейтинга — Индонезия, на третьем месте — Кения. В десятку лидеров также вошли Новая Зеландия, США, Австралия, Канада, Ирландия, Объединенные Арабские Эмираты и Нидерланды.
Беларусь заняла в мировом рейтинге благотворительности 117-е место (в прошлом 2016 году — 100-е место). Авторы доклада отмечают, что в Беларуси занимаются благотворительностью 22% населения (в прошлом году — 27%). Например, на помощь незнакомцу готовы придти 27% наших соотечественников, жертвуют деньги 20%, а волонтерской деятельностью занимаются 22% белорусов.
Для сравнения отметим, что рейтинге благотворительности Россия занимает 124 место (20% населения), Украина — 90-е место (29% населения страны), Польша — 105-е место (26% населения), Литва — 137-е место (16%) и Латвия — 131-е место (18% населения).
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Мировой рейтинг благотворительности: на помощь незнакомцу придут 27%, а пожертвуют деньги - 20% белорусов
Мьянма занимает первое место в рейтинге уже четвертый год подряд.
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