В старых районах Витебска хотят провести День улицы. От горожан ждут идеи

Жителей старых районов Витебска приглашают поучаствовать в открытом конкурсе предложений на проведение нового праздника — Дня улицы. О подробностях проекта TUT.BY рассказали его организаторы.





Идеи ждут от местных жителей из старых, построенных до 1991 года, районов Витебска. Заявки на проведение праздника в каком-то определенном дворе или районе принимают до 15 сентября включительно. Сами же праздники пройдут с октября по декабрь.

Среди предлагаемых событий может быть локальный праздник, встреча с интересными людьми, художественное мероприятие и т.д. — главное, чтобы это было интересно делать вместе с соседями.

Предложения оценит жюри, в которое войдут представители общественных организаций, местной власти, руководители коммерческих предприятий. В итоге отберут 4 лучшие заявки, а организатор — социально-культурное учреждение «Витебск для меня», поможет инициативным группам в реализации их идей.

Чтобы внести свое предложение на проведение Дня улицы у себя во дворе или районе, заполните анкету по ссылке . Подробности — в группе .

В рамках конкурса состоится презентация исследования, посвященного городским локальным праздникам. В пятницу, 8 сентября, команда сайта 34mag.net расскажет о самых популярных культурных мероприятиях в белорусских городах. Встреча начнется в 17.00 в «Арт-пространстве на Толстого, 7». Вход свободный.