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В старых районах Витебска хотят провести День улицы. От горожан ждут идеи
05.09.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Жителей старых районов Витебска приглашают поучаствовать в открытом конкурсе предложений на проведение нового праздника — Дня улицы. О подробностях проекта TUT.BY рассказали его организаторы.
Идеи ждут от местных жителей из старых, построенных до 1991 года, районов Витебска. Заявки на проведение праздника в каком-то определенном дворе или районе принимают до 15 сентября включительно. Сами же праздники пройдут с октября по декабрь.
Среди предлагаемых событий может быть локальный праздник, встреча с интересными людьми, художественное мероприятие и т.д. — главное, чтобы это было интересно делать вместе с соседями.
Предложения оценит жюри, в которое войдут представители общественных организаций, местной власти, руководители коммерческих предприятий. В итоге отберут 4 лучшие заявки, а организатор — социально-культурное учреждение «Витебск для меня», поможет инициативным группам в реализации их идей.
Чтобы внести свое предложение на проведение Дня улицы у себя во дворе или районе, заполните анкету по
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Идеи ждут от местных жителей из старых, построенных до 1991 года, районов Витебска.
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