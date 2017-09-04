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В гомельских школах открылись специализированные классы юных следователей

05.09.2017 07:27 — Новости Общества | Tut.by  
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В новом учебном году в гимназии № 56 и средней школе № 44 появились классы, в которых сотрудники СК будут проводить работу по профессиональной ориентации старшеклассников. Для учащихся этих классов даже разработана специальная форма одежды, сообщили TUT.BY в УСК по Гомельской области.


Фото: УСК по Гомельской области

— С учащимися допрофильного класса запланировано проведение факультативных занятий правовой направленности, привлечение к социокультурным мероприятиям УСК, — рассказали в ведомстве.

Основной задачей открытия таких классов является отбор на ранней стадии молодежи, ориентированной на поступление в вузы, которые осуществляют подготовку по специальности «правоведение», и последующее поступление на службу в Следственный комитет.

Кроме того, сотрудники УСК будут проводить занятия по строевой подготовке. Совместно с представителями БФСО «Динамо» планируется обучение основам самообороны и стрельбе.

 
 
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Основной задачей открытия таких классов является отбор на ранней стадии молодежи, ориентированной на поступление в вузы, которые осуществляют подготовку по...

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