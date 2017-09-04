Петиция против нашего футбола, костюмы чиновников и тусовки ночного Минска - все за вчера

Доброе утро!

Рабочая неделя будет холодной и дождливой — кстати, посмотрите , что вчера вечером натворил в Минске ветер! — но в выходные потеплеет : кое-где температура воздуха повысится до +27 °С. Так что потерпеть осталось совсем немного — и до жары, и до выходных.

ВАЖНОЕ

Хозяин «Милавицы» купил производителя чипсов «Онега» . Говорят, у учредителя «Онеги» Сергея Метто возникли финансовые проблемы «после запуска нового завода в Колодищах». В мощности по производству чипсов и снэков было инвестировано более 15 млн долларов, «а тут один кризис за другим, валютные скачки… А банк, который, грубо говоря, спонсировал стройку, настойчиво требовал погашения кредита. Метто стал искать инвестора».

Финансовые проблемы и у владельца развлекательного комплекса «Журавинка» — ее выставили на продажу за долги . Работники «Журавинки» ранее уже говорили нам, что по полгода не получают зарплату, а все деньги уходят на погашение кредита.

Стало известно, что денежное довольствие военных до конца года увеличат. Как именно — им и нам пока не разъяснили, но кое-какие подробности уже появились . А вот здесь рассказываем, сколько получает и сколько тратит средняя белорусская семья. Узнали себя?

Снова нечем порадовать хоккейных болельщиков: минское «Динамо» потерпело шестое подряд поражение в КХЛ — на сей раз проиграли череповецкой «Северстали». А в интернете тем временем собирают подписи, чтобы прекратить финансирование футбольных клубов из госбюджета: ими тоже, видимо, болельщики недовольны и даже уже начали говорить, что нынешняя команда — худшая в истории. Проверьте, кстати , как хорошо вы знакомы с последними неудачами сборной.

И напоследок прекрасная новость: принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка !





ПОПУЛЯРНОЕ

Вскоре в полную мощность должна заработать БелАЭС — да-а-а, мало какая станция может сравниться с нашей как минимум по уровню окружающего политического шума! И мы решили с помощью экспертов в энергетике разобраться , какие из заявлений имеют и не имеют отношения к действительности, а также — куда Беларусь действительно сможет направить новое электричество (пока этого не знает даже президент!)

Подбор одежды среди западных политиков уже стал частью их предвыборных кампаний и способом политически значимых высказываний. Белорусские госслужащие чаще всего одеваются просто «по протоколу», но и среди них можно встретить хорошо подобранные образы. Мы вот здесь собрали самых стильных политиков, а дизайнер прокомментировала их наряды. Получилось интересно!





Прекрасная история, в очередной раз доказывающая, что все получится, если бороться за свои права и не сдаваться! В Австралии девочка так хотела носить шорты в школу, что дошла до министра образования — и победила .

А вот истории белорусок, которые меняют веру ради любви : одна девушка из христианства перешла в иудаизм, другая — в ислам. Ради мужей-иностранцев и счастья в семье, конечно.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Не устаем радоваться тому, что центр Минска по выходным все больше напоминает европейские города. Вечерами на Зыбицкой, Карла Маркса и Революционной все больше красивых минчан, которые проводят вечера в непринужденной обстановке. Мы испытали на себе, как отдыхается в пятницу вечером в центре столицы — и рассказали вам об этом в непростой рабочий понедельник. Простите.





Собачники, этот текст для вас: в Минске за пару дней умерли три собаки, во дворе нашли колбасу с подозрительными таблетками. Вот здесь собрали все подробности . Берегите своих питомцев — ветеринары сейчас советуют вам выгуливать их только в намордниках.

Вокруг темы «здоровых» диет, состава пищи, вегетарианства или медицинских проблем с лишним весом много мифов. В этом материале развенчиваем самые популярные из них: нет, ожирение возникает не только из-за неумеренного питания; нет, не бывает полезных и вредных калорий; нет… Впрочем, читайте сами.

Все новости понедельника, 4 сентября

Кстати, в продолжение темы ЗОЖ. Сегодня расскажем все, что надо знать, если впервые идешь в тренажерный зал. Оставайтесь с нами и живите здорово!

Ваша редакция

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