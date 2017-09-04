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Последствия непогоды в Минске и области: упавшие деревья, разрушенные крыши и трое пострадавших
05.09.2017 08:11 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 4 сентября на Минск и Минскую область обрушилась непогода — ливни и сильный ветер. В результате пострадали три человека. Об этом
4 сентября шквалистый ветер повалил в Минске на улице Брыля остановочный пункт на людей. В результате падения каркаса остановки пострадали три человека — двое мужчин возрастом 20 и 56 лет, а также 19-летняя девушка. Они госпитализированы в больницу с различными травмами.
Также зафиксированы 25 случаев падения деревьев в Минске. Упавшими деревьями повреждены 17 автомобилей и кровли 2 жилых домов. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.
Напоминаем, что штормовое предупреждение объявлено и
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Также зафиксированы 25 случаев падения деревьев в Минске. Упавшими деревьями повреждены 17 автомобилей и кровли 2 жилых домов.
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