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Последствия непогоды в Минске и области: упавшие деревья, разрушенные крыши и трое пострадавших

05.09.2017 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Вечером 4 сентября на Минск и Минскую область обрушилась непогода — ливни и сильный ветер. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

4 сентября шквалистый ветер повалил в Минске на улице Брыля остановочный пункт на людей. В результате падения каркаса остановки пострадали три человека — двое мужчин возрастом 20 и 56 лет, а также 19-летняя девушка. Они госпитализированы в больницу с различными травмами.

Также зафиксированы 25 случаев падения деревьев в Минске. Упавшими деревьями повреждены 17 автомобилей и кровли 2 жилых домов. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

Напоминаем, что штормовое предупреждение объявлено и на 5 сентября. На большей части территории Беларуси пройдут дожди, местами — сильные дожди. Ветер переменных направлений 5-10 м/с, порывами до 14 м/с. Температура воздуха максимальная днем составит +10..+16°C, по югу — до +18°C. В Минске днем облачно, дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +14..+16°C.

 
Теги: Минск
 
 
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Также зафиксированы 25 случаев падения деревьев в Минске. Упавшими деревьями повреждены 17 автомобилей и кровли 2 жилых домов.

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