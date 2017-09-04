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Оршанские "Бонни и Клайд". Пара украла паспорт и взяла по нему в кредит гаджеты

05.09.2017 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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В Орше осудили 27-летнего парня и его 20-летнюю подругу, которые украли у знакомой девушки паспорт и взяли в кредит ноутбук и мобильный телефон, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

Потерпевшая не сразу заметила пропажу документа, а когда ей позвонили из интернет-магазинов с претензиями о задержке платежей, забила тревогу. Ни новенького смартфона, ни компьютера, которые она якобы купила, девушка в глаза не видела. Вспомнила, что как-то раз гостила в квартире у знакомых, оставляла сумочку без присмотра.

Обратилась в милицию. Подозрения оказались обоснованными. Именно хозяин «гостеприимной» квартиры и присвоил чужой паспорт. Курьеры, которые доставляли покупки (каждая из них стоимостью свыше 500 рублей), не заметили подлога — за хозяйку документа себя выдавала его юная подельница.

Заместитель прокурора Оршанского района Людмила Дегалевич поделилась подробностями судебного финала этой истории:

— И парень, и девушка осуждены по статье за мошенничество. Оршанец также понес ответственность и за хищение паспорта. Приговор — 1,5 и 1 год лишения свободы соответственно. Правда, в отношении обоих суд счел возможным использовать отсрочку исполнения приговора на год.

 
 
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И парень, и девушка осуждены по статье за мошенничество.

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