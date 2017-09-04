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Вторая волна активности клещей ждет Могилевскую область
05.09.2017 08:46 — Новости Общества | Tut.by
Активность клещей, невзирая на наступившую календарную осень, остается высокой,
Со второй половины августа начался второй подъем численности клещей. Часть насекомых будет вести активный образ жизни до наступления постоянных заморозков. Вероятность присасывания клещей к человеку при нахождении в лесных и парковых зонах исчезнет лишь с появлением снежного покрова.
С начала года от укусов клещей в Могилевской области пострадало более 3,5 тыс. человек, треть из которых — дети до 17 лет включительно. Зарегистрировано 27 случаев заболевания Лайм-боррелиозом — это на треть меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
Эпидемиологи напоминают, что защищаться от клещей следует так же: надевать закрытую одежду при походах в лесах, пользоваться репеллентами. На дачах следует регулярно выкашивать траву и избавляться от ненужных кустарников.
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При этом заболеваемость Лайм-боррелиозом в регионе снизилась.
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