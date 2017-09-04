Вторая волна активности клещей ждет Могилевскую область

Активность клещей, невзирая на наступившую календарную осень, остается высокой, сообщили в Могилевском областном центре гигиены и эпидемиологии. Более того, эпидемиологи прогнозируют, что в начале сентября людей, покусанных клещами, станет больше.

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Со второй половины августа начался второй подъем численности клещей. Часть насекомых будет вести активный образ жизни до наступления постоянных заморозков. Вероятность присасывания клещей к человеку при нахождении в лесных и парковых зонах исчезнет лишь с появлением снежного покрова.

С начала года от укусов клещей в Могилевской области пострадало более 3,5 тыс. человек, треть из которых — дети до 17 лет включительно. Зарегистрировано 27 случаев заболевания Лайм-боррелиозом — это на треть меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Эпидемиологи напоминают, что защищаться от клещей следует так же: надевать закрытую одежду при походах в лесах, пользоваться репеллентами. На дачах следует регулярно выкашивать траву и избавляться от ненужных кустарников.