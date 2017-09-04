Американский подросток поставил новый рекорд по сборке кубика Рубика

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Новый рекорд по скоростной сборке кубика Рубика установил 15-летний подросток из США – ему удалось собрать головоломку за 4,69 секунды, сообщило издание Daily Mail .

Достижение Патрика Понса было зафиксировано в минувшую субботу на профильном конкурсе, прошедшем в штате Вирджиния.

Как сообщает издание, подростку удалось собрать кубик Рубика за 4,69 секунды, что на 0,04 секунды лучше предыдущего результата. На сборку головоломки Понса понадобилось всего 17 движений.

Предыдущий рекорд принадлежал австралийцу Феликсу Земдегсу: в декабре 2016 года он смог сложить кубик за 4,73 секунды.

Изобретенный в 1974 году венгерским скульптором Эрне Рубиком, кубик-головоломка в 80-х годах прошлого века стал самой продаваемой игрушкой в мире. В последнее время легендарная головоломка снова стала популярной среди молодежи.