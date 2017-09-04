ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американский подросток поставил новый рекорд по сборке кубика Рубика

05.09.2017 08:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Новый рекорд по скоростной сборке кубика Рубика установил 15-летний подросток из США – ему удалось собрать головоломку за 4,69 секунды, сообщило издание Daily Mail.

Американский подросток поставил новый рекорд по сборке кубика Рубика
© Фото: профиль Феликса Земдегса в Facebook
Австралиец поставил новый рекорд мира по кубику Рубика – 4,73 секунды

Достижение Патрика Понса было зафиксировано в минувшую субботу на профильном конкурсе, прошедшем в штате Вирджиния.

Как сообщает издание, подростку удалось собрать кубик Рубика за 4,69 секунды, что на 0,04 секунды лучше предыдущего результата. На сборку головоломки Понса понадобилось всего 17 движений.

Предыдущий рекорд принадлежал австралийцу Феликсу Земдегсу: в декабре 2016 года он смог сложить кубик за 4,73 секунды.

Изобретенный в 1974 году венгерским скульптором Эрне Рубиком, кубик-головоломка в 80-х годах прошлого века стал самой продаваемой игрушкой в мире. В последнее время легендарная головоломка снова стала популярной среди молодежи.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предыдущий рекорд принадлежал австралийцу Феликсу Земдегсу: в декабре 2016 года он смог сложить кубик за 4,73 секунды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Оршанские "Бонни и Клайд". Пара украла паспорт и взяла по нему в кредит гаджеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика