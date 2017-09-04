Новая страна в тысячах километров от дома, новая работа, новый круг общения. Ежегодно в Беларусь приезжают жить и работать тысячи иностранцев. TUT.BY и Maggi продолжают проект « Экспаты », в котором мы рассказываем о людях, которые выбрали нашу страну своим домом, пусть и на время. Фоном для каждой из бесед становится приготовление национального блюда каждого из героев.

Японец Акира Фурусава родом из небольшого городка Мураяма, в Минске живет уже 17 лет. В 2000 году молодой преподаватель японского приехал в столицу Беларуси, чтобы работать в БГУ. В итоге обзавелся здесь семьей и открыл собственную языковую школу — Центр восточных языков.





«Остался в Минске благодаря детям и оригами»

— Интерес к русскому языку у меня появился из-за любви к музыке, — улыбается герой. — Дело в том, что я долгое время играл в духовом оркестре на саксофоне и хотел стать музыкантом. Из композиторов мне больше всего нравились Шостакович, Чайковский, Прокофьев. Оттуда и появился интерес ко всему русскому. Начал читать Достоевского, Толстого. Кроме того, на выбор профессии повлияли жизненные обстоятельства — у моих родителей дотла сгорел дом. Нужны были деньги, а учиться в консерватории у нас крайне дорого. Поэтому я оставил обучение музыке и решил поступить в Токийский институт русского языка. Параллельно записался на курсы по преподаванию японского языка как иностранного.

Сначала Акира уехал работать в Узбекистан, однако там карьера не сложилась. В это же время знакомый из Беларуси сообщил герою, что есть вариант с трудоустройством в Минске.





— Честно скажу, у вас в стране мне поначалу тоже было непросто, — признается Акира. — Думал, что через 2−3 года уеду отсюда, так как у меня совсем не было здесь знакомых и я чувствовал себя очень одиноко. Помог случай — в октябре 2000 года в Минск на церемонию открытия колокола Нагасаки прибыла делегация из Японии. Её участники ездили в Центр медицинской реабилитации в Аксаковщине, а я был сопровождающим. Мы подарили детям, которые находились там, наборы для оригами. Однако местные врачи сказали: «Спасибо большое, но мы не знаем, как этим пользоваться». Тогда я предложил им свою помощь.





Раз в месяц японец приезжал в больницу и вел занятия по оригами. По его словам, в Японии в то время у детей было полным полно игрушек, поэтому они были заняты сами собой. А в Беларуси ребята с радостью общались с новыми людьми. На тихий час все вместе ходили гулять в лес, играли, веселились. Японцы давно разучились получать от этого удовольствие, утверждает Акира. В итоге он начал проводить такие занятия в больницах и школах по всей Беларуси: в Бресте, Гродно, Светлогорске и многих других городах. Герой признается, что именно дети спасли его в то время.

А в 2005 году японец встретился с будущей женой Вероникой. В театре имени Горького готовили спектакль в стиле кабуки. В качестве консультанта пригласили Акиру, а костюмы для актеров шила девушка. Пара вместе уже 11 лет, у них есть сын Рюджи. Сейчас мальчик пошел в первый класс обычной минской школы. Отец сетует, что ребенок совсем слабо знает японский. «Учить других людей и своего сына — разные вещи», — утверждает Фурусава.

«Самое сложное в японском — иероглифы»

— Конечно, учить японский белорусам трудно, — говорит Акира. — Собственно, как и японцам — русский. Языки отличаются коренным образом: и грамматикой, и пунктуацией, и, конечно же, лексикой. Падежи и спряжения — это настоящий кошмар для иностранцев. Белорусский для меня еще сложнее, чем русский, но я чуть-чуть умею говорить и немного его понимаю. По моему опыту, самое трудное для русскоязычных — иероглифы. Впрочем, для японцев тоже — дети в школах обычно терпеть не могут контрольные работы по письму. Некоторые символы читаются по-разному в зависимости от контекста, их нужно просто знать.





По словам Акиры Фурусавы, японский приходят изучать самые разные люди. Обычно это фанаты аниме, сериалов или японского рока. Преподаватель не считает, что такая мотивация — несерьезная. По его словам, именно заинтересованность через популярную культуру — зачастую самая искренняя и долговечная. Сейчас в школе Акиры занимается чуть большее ста человек.

— И в языковой школе, и в БГУ студенты изучают японский пять лет, — рассказывает герой. — Мы специально не спешим, так как быстрее выучить язык на хорошем уровне просто невозможно. Сами японцы всегда очень позитивно относятся к попыткам иностранцев что-то сказать на их языке: достаточно произнести «конничива» или «аригато» — и уже услышите восторженные возгласы. В Беларуси все иначе — иногда гуляю по Комаровке, и продавцы ларьков делают мне замечания об ошибках в русском.

В ближайших планах Акиры — открытие дистанционных курсов изучения японского, а также открытие аналогичного курса по русскому языку для японцев.

«К готовке японских блюд жену не допускаю»

— Вообще, в детстве я хотел стать поваром, — смеется Акира Фурусава. — До сих пор привожу с собой из Японии кулинарные журналы. Когда только приехал сюда, мне было тяжело, так как привычных продуктов было не найти. Родители высылали мне кое-что почтой, но это обходилось очень дорого. Примерно через полгода после переезда впервые нашел в магазине соевый соус японской компании и очень обрадовался — с этим ингредиентом можно вкусно приготовить все что угодно!

В семье готовят как муж, так и жена, однако каждый — свои национальные блюда. К приготовлению японской еды Акира Фурусава Веронику не допускает. По его словам, в Стране восходящего солнца традиционно готовили женщины, однако сейчас кулинарией интересуются представители сильного пола — курсы готовки для мужчин крайне популярны. Для нашего проекта японец приготовил блюдо тори, но карааге — по сути, жаренную в панировке курицу, популярную как в качестве основного блюда, так и в роли закуски.





Тори, но карааге от Акиры Фурусавы: Ингредиенты: Куриные бедрышки — 1 кг.; Японское сакэ или белое сухое вино — 3 ст.л.; Соевый соус — 3 ст. л.; Сушеный молотый чеснок — 2 ч.л.; Тертый корень имбиря — 30 г.; Белый молотый перец, соль, сахар — по вкусу; Мука, картофельный крахмал — для панировки; Подсолнечное масло — для обжарки. Приготовление: Удаляем из бедрышек кости, нарезаем мясо на крупные кубики (примерно 2 на 2 см). Делаем маринад из сахара, соевого соуса, японского сакэ, сушеного чеснока, белого перца и тертого имбиря и оставляем в нем мясо минимум на 15 минут (лучше всего — на ночь). Смешиваем муку и картофельный крахмал, панируем в получившейся смеси куриное мясо. Берем глубокую сковороду или кастрюлю, наполняем ее маслом так, чтобы кусочки курицы в нем можно было утопить. Разогреваем масло на среднем огне, бросаем в него наггетсы. Как только курица начнет становиться коричневой (примерно через 5−7 минут), достаем ее из масла и даем остыть. Выставляем огонь на максимум и снова отправляем курятину в сковороду на пару минут. Готово! Подавать тори, но карааге можно с рисом и малосоленым огурцом.





По мнению преподавателя, у белорусов много стереотипов о японской кухне, мол, много морепродуктов, соусы очень острые. При этом японские рестораны Минска, по его мнению, просто ужасны: если отдельные вкусные виды суши еще встречаются, то другие блюда даже близко не похожи на то, что едят в Стране восходящего солнца. Акира уверен: составить впечатление о кухне его страны можно, только съездив в Японию самому.





— Белорусскую кухню очень люблю, особенно супы: борщ, солянку, уху, — говорит Акира. — Все, кроме молочного. Многим моим знакомым японцам нравится селедка под шубой — очень интересный способ приготовить рыбу. Если говорить о том, чего мне не хватает, то это в первую очередь лапша — сколько ни пробовал, ничего не нравилось. Трудно найти японские приправы, соусы — их я в основном привожу из дома. А еще стружку из тунца — ее мы используем, чтобы готовить рыбный бульон.

«Любимые места? Комаровка и Хойники!»

— Впервые в Минск я приехал поездом из Москвы, — вспоминает Акира Фурусава. — Сначала был в старом здании вокзала, потом спустился в метро, и мне казалось, что все невероятно мрачное. Кроме того, люди выглядели очень подавленными. Через пару дней пошел в посольство — тогда уже стояла солнечная погода, и все выглядело куда более радостно. Минск очень отличается от Москвы или Токио — здесь все размереннее, спокойнее.





Японец говорит, что его удивляет белорусская глубинка. После аварии на АЭС в Фукусиме в нашу страну стали часто приезжать делегации из Японии. Нередко их участников в этих поездках сопровождает наш герой. Один из самых запомнившихся визитов был в Хойники. Наш собеседник называет этот город примером восстановления после аварии на ЧАЭС. А еще Акира хвалит местный сыр — японская делегация была от него в восторге.





— На занятиях я стараюсь не только давать языковые знания, но и учить студентов японской культуре, отношению к различным вещам, — говорит Акира Фурусава. — Речь о пунктуальности, ответственности, уважительном отношении к преподавателю. В Беларуси эти вещи очень отличаются. Например, случается, что кто-то не приносит домашнее задание или просит сделать его позже. Для Японии это из ряда вон выходящая вещь. Такой вопрос даже не возникает — все просто сдают работу. Я стараюсь это исправить, чтобы наши студенты могли отправиться в Японию и чувствовать себя там, как дома.





Любимым местом в Минске экспат называет уже упоминавшийся Комаровский рынок. Он нередко прогуливается между торговыми рядами, общается с продавцами. По словам Акиры, в Стране восходящего солнца похожих мест уже нет, поэтому для японцев это экзотика.





— Я думаю, что белорусы очень близки к японцам по менталитету, — уверен преподаватель. — Главное, что нас объединяет, — спокойствие. Это замечают и все мои знакомые, которые сюда приезжают. Раньше, конечно, можно было столкнуться с нетолерантным поведением, но сейчас минчане привыкли к иностранцам в городе. Помню, как много лет назад стоял на трамвайной остановке с группой школьников. Они начали показывать на меня пальцем и кричать: «О! Китаец!» А я повернулся и сказал: «О! Белорусы!» Они засмеялись, и я понял, что это не со зла, — просто их удивила моя внешность. Еще раньше мне очень не нравился белорусский сервис — зачастую грубый или даже агрессивный, но в последнее время все меняется к лучшему.





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