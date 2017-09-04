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Маршрут стал длиннее и удобнее. В Гродно со 2 сентября изменены автобусные маршруты №50, 51 и 25Э

05.09.2017 08:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Автобусные маршруты продлии после многочисленных обращений гродненцев в горисполком, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

На маршруте № 50 «Улица Ольшанская-Вишневец» автобусы будут курсировать в прямом направлении: улица Ольшанская — улица Наполеона Орды — улица Богушевича — улица Отечественная — улица Славинского — Индурское шоссе и далее по своему маршруту без изменений, обратно с Вишневца в том же направлении. 50-й маршрут включен в программу «Дошколенок» (это означает, что преимущество посадки имеют дети дошкольного возраста с родителями) и решает проблему подвоза детей в учреждения образования и детские сады микрорайона Вишневец.

Маршрут № 51 «Ольшанка — областная филармония» преобразован в маршрут № 51 «Улица Богушевича — площадь Декабристов». Он пройдет по улицам Короткевича, Великой Ольшанке, Садакова в поселке Южном, по Индурскому шоссе, проспектам Клецкова, Янки Купалы, улицам Победы, Советских пограничников, Поповича до площади Декабристов и обратно в том же направлении. На этом маршруте удобно будет добраться из Ольшанки в школу № 35, в детские сады и детскую поликлинику № 2.

Маршрут № 25Э «Зарица-железнодорожный вокзал» продлят до улицы Рожанского. Теперь он будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Зарица» — улица Гожская — улица Грандичская- улица Рожанского — улица Грандичская — улица Горького и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении.

Продлено до 15 сентября временный запрет движения транспортных средств налево в Ольшанку в районе строящегося путепровода.

 
 
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Автобусные маршруты продлии после многочисленных обращений гродненцев в горисполком.

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