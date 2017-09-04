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Представитель Администрации президента проведет прием людей в Браславском райисполкоме
05.09.2017 09:10 — Новости Общества | Tut.by
Главный советник управления идеологии и информационной политики главного идеологического управления Администрации президента Наталия Марченко 8 сентября примет граждан в Браславском райисполкоме.
Встреча пройдет с 10.00 до 13.00. Записаться на прием можно по телефону отдела по работе с обращениями граждан Браславского райисполкома: 8 2153 3−51−89.
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Встреча пройдет 8 сентября, с 10.00 до 13.00.
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