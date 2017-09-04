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В Гродно суд признал сотрудника комбината строительных материалов виновным в получении взятки

05.09.2017 09:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Комитетом государственной безопасности в результате проведения оперативного эксперимента была пресечена противоправная деятельность должностных лиц «Гродненского комбината строительных материалов», сообщает газета «Перспектива». Выяснилось, что один из руководящих сотрудников предлагал поставщикам разные схемы оплаты продукции, занижая ее стоимость в договорах, а разницу забирал себе.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно должностным обязанностям, курировал вопросы реализации производимой продукции. Один из договоров он заключил с литовской кампанией. Но решил действовать в своих интересах, придумав такую схему: предложил второй стороне снизить отпускную цену по официальным бумагам, а разницу оплатить ему. Якобы все согласовано с директором. На том и договорились. Контракт заключили в мае 2015 года, а поставки продукции производились с июня 2016 по март 2017 года.

Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки. Директор литовской кампании начал сотрудничать с правоохранительными органами Беларуси, полностью признал вину, объяснял, что был вынужден согласиться на предложенный вариант оплаты, поскольку кампания была заинтересована в бесперебойной поставке товара. Учитывая все эти моменты, директор литовской кампании был освобожден от уголовной ответственности с уплатой штрафа.

В отношении должностного лица Гродненского КСМ вынесен обвинительный приговор. Доказано три эпизода получения им взятки. В общей сложности обвиняемый положил себе в карман более тысячи евро. Ему назначено ограничение свободы с направлением в учреждение открытого типа сроком на 2 года и 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет. Деньги конфисковали в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

 
 
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Один из руководящих сотрудников предлагал поставщикам разные схемы оплаты продукции, занижая ее стоимость в договорах, а разницу забирал себе.

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