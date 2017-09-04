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В Гродно суд признал сотрудника комбината строительных материалов виновным в получении взятки
05.09.2017 09:28 — Новости Общества | Tut.by
Комитетом государственной безопасности в результате проведения оперативного эксперимента была пресечена противоправная деятельность должностных лиц «Гродненского комбината строительных материалов»,
Согласно должностным обязанностям, курировал вопросы реализации производимой продукции. Один из договоров он заключил с литовской кампанией. Но решил действовать в своих интересах, придумав такую схему: предложил второй стороне снизить отпускную цену по официальным бумагам, а разницу оплатить ему. Якобы все согласовано с директором. На том и договорились. Контракт заключили в мае 2015 года, а поставки продукции производились с июня 2016 по март 2017 года.
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки. Директор литовской кампании начал сотрудничать с правоохранительными органами Беларуси, полностью признал вину, объяснял, что был вынужден согласиться на предложенный вариант оплаты, поскольку кампания была заинтересована в бесперебойной поставке товара. Учитывая все эти моменты, директор литовской кампании был освобожден от уголовной ответственности с уплатой штрафа.
В отношении должностного лица Гродненского КСМ вынесен обвинительный приговор. Доказано три эпизода получения им взятки. В общей сложности обвиняемый положил себе в карман более тысячи евро. Ему назначено ограничение свободы с направлением в учреждение открытого типа сроком на 2 года и 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет. Деньги конфисковали в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
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Один из руководящих сотрудников предлагал поставщикам разные схемы оплаты продукции, занижая ее стоимость в договорах, а разницу забирал себе.
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