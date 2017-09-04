Не только в Николаеве: холера зарегистрирована в десятках стран

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Вирус холеры был зарегистрирован в последние годы в нескольких десятках стран мира, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



© Pixabay Врачи за полгода выявили 9 случаев завозных инфекционных заболеваний

Минспорта и туризма накануне предупредило белорусов о регистрации возбудителя холеры в украинском городе Николаеве . Пока случаев заболевания там не было, однако потенциально вирус может быть опасен.

Исходя из данных ВОЗ, холера в последние годы была зарегистрирована в более чем 40 странах мира. Преимущественно она распространяется в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке. Случаи выявления вируса в странах Европы достаточно редки.

Среди популярных у белорусских туристов стран эпидемия холеры была зарегистрирована в том числе и в Индии. Перед поездкой в страны, где есть риск заразиться, необходимо пройти соответствующую вакцинацию.

Чтобы не заразиться холерой медики рекомендуют не купаться в водоемах и не пить недостаточно очищенную воду, а также избегать сомнительной пищи.

Всего в мире ежегодно регистрируется около четырех миллионов случаев заболевания холерой. Заболевание часто кончается летальным исходом.