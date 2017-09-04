ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не только в Николаеве: холера зарегистрирована в десятках стран

05.09.2017 09:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Вирус холеры был зарегистрирован в последние годы в нескольких десятках стран мира, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Не только в Николаеве: холера зарегистрирована в десятках стран
© Pixabay
Врачи за полгода выявили 9 случаев завозных инфекционных заболеваний

Минспорта и туризма накануне предупредило белорусов о регистрации возбудителя холеры в украинском городе Николаеве. Пока случаев заболевания там не было, однако потенциально вирус может быть опасен.

Исходя из данных ВОЗ, холера в последние годы была зарегистрирована в более чем 40 странах мира. Преимущественно она распространяется в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке. Случаи выявления вируса в странах Европы достаточно редки.

Среди популярных у белорусских туристов стран эпидемия холеры была зарегистрирована в том числе и в Индии. Перед поездкой в страны, где есть риск заразиться, необходимо пройти соответствующую вакцинацию.

Чтобы не заразиться холерой медики рекомендуют не купаться в водоемах и не пить недостаточно очищенную воду, а также избегать сомнительной пищи.

Всего в мире ежегодно регистрируется около четырех миллионов случаев заболевания холерой. Заболевание часто кончается летальным исходом.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед поездкой в страны, где было выявлено опасное заболевание, необходимо пройти вакцинацию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно суд признал сотрудника комбината строительных материалов виновным в получении взятки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика