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Не только в Николаеве: холера зарегистрирована в десятках стран
05.09.2017 09:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен — Sputnik. Вирус холеры был зарегистрирован в последние годы в нескольких десятках стран мира, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Исходя из данных ВОЗ, холера в последние годы была зарегистрирована в более чем 40 странах мира. Преимущественно она распространяется в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке. Случаи выявления вируса в странах Европы достаточно редки.
Среди популярных у белорусских туристов стран эпидемия холеры была зарегистрирована в том числе и в Индии. Перед поездкой в страны, где есть риск заразиться, необходимо пройти соответствующую вакцинацию.
Чтобы не заразиться холерой медики рекомендуют не купаться в водоемах и не пить недостаточно очищенную воду, а также избегать сомнительной пищи.
Всего в мире ежегодно регистрируется около четырех миллионов случаев заболевания холерой. Заболевание часто кончается летальным исходом.
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Перед поездкой в страны, где было выявлено опасное заболевание, необходимо пройти вакцинацию.
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