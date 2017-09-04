Волонтеры навели порядок возле костела Святой Варвары

В рамках благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси» витебская молодежь расчистила территорию возле костела Святой Варвары.





Этот храм радует глаз своим убранством, у центрального входа цветут цветы, растут туи и другие деревья. Но вот немалая территория слева от костела нуждалась в наведении порядка.

На помощь пришли активисты волонтерского движения «Доброе сердце» — школьники, студенты, работающая молодежь, которых организовал Железнодорожный районный комитет БРСМ.

Молодые люди очистили участок от мусора, кустарников, остатков деревьев, выкосили траву. Планируется, что расчищенную территорию используют под постройку воскресной школы.

Акция «Восстановление святынь Беларуси» проходит в разных уголках страны. Новое поколение вносит свой вклад в благоустройство храмов, приобщаясь к духовной культуре.