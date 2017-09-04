МИНСК, 5 сен — Sputnik. Хорошо известное минчанам всех поколений здание развлекательного комплекса "Журавинка", которое принадлежит турецкому бизнесмену Суди Озкану, выставлено на продажу Мингорисполкомом за 9 миллионов долларов, сообщается на сайте городской администрации.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусы в 2016 году сократили многие потребительские расходы

Расположенный по улице Янки Купалы комплекс "Журавинка" принадлежит компании "Минселко": он был передан в ее хозяйственное ведение одной из структур турецкого бизнесмена.

"Отдел принудительного исполнения управления принудительного исполнения главного управления юстиции Минского городского исполнительного комитета объявляет о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего ИП "Минселко", — говорится в сообщении Мингорисполкома. Там перечисляются выставляемые на продажу административные помещения, казино и рестораны, расположенные в комплексе "Журавинка". Общая стоимость всех выставленных на торги объектов составляет около 18,1 миллиона рублей, или 9,39 миллиона долларов. Аукцион назначен на 8 сентября.

Главное управление юстиции Мингорисполкома также опубликовало выписку из госрегистра недвижимого имущества, из которой следует, что в декабре 2013 года "Минселко" взяла кредит в размере 6,5 миллионов долларов в латвийском банке "Риетуму" сроком на пять лет. В качестве залога для обеспечения кредита банк получил помещения ресторана, казино и административные помещения в "Журавинке". Осенью 2016 года Мингорисполком запретил "Минселко" отчуждать эти помещения, в отношении компании было возбуждено исполнительное производство.

Помимо "Минселко", турецкому бизнесмену в Беларуси опосредованно принадлежит компания "Минск Принцесс Отель", которая управляет гостиницей Crowne Plaza. Как следует из открытых источников, у отеля и управляющей компании есть крупные долги перед бюджетом, банками и партнерами по бизнесу.

Ни ИП "Минселко", ни "Минск Принцесс Отель" в государственном реестре сведений о банкротстве не значатся.

В белорусских СМИ также писали, что работники "Журавинки" около полугода не получают зарплаты.