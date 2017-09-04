|
Бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям судят за взятку
05.09.2017 10:35 — Новости Общества | Tut.by
Во вторник, 5 сентября, в суде Заводского района Минска начался процесс по громкому уголовному делу. Обвиняемый — бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун, его обвиняют по ч. 3 ст. 430 УК «Получение взятки».
В зале присутствует около 20 человек. Дмитрия Бегуна защищают три адвоката, среди защитников — Павел Иванюшев; который представлял интересы литовского бизнесмена Тураева по делу ошмянской таможни.
Рядом с Бегуном в клетке бизнесмен Александр Гриц. Его защищает адвокат Станкевич, которая недавно была адвокатом по другому громкому уголовному делу — стрельбе в новогоднюю ночь. Тогда ее подзащитный вышел на свободу в зале суда.
Фигуранты были взяты под стражу 19 марта. О том, что Дмитрий Бегун задержан, рассказал президент. Позже эту информацию подтвердили в Следственном комитете.
— Взятку брал. На месте
Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. За решеткой вместе с Бегуном также оказался бизнесмен, бывший директор ООО «РМ Грифреставрация». Он дал Бегуну взятку за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности. Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст. 431 УК «Дача взятки». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Это не первый коррупционный скандал в МЧС. 15 мая суд Ленинского района Минска огласил приговор Виталию Тулаю, бывшему первому замначальника Минского городского управления МЧС. Его признали виновным в том, что получил от бывших сотрудников МЧС в качестве взяток
— Вину не признаю. Обвинение построено на показаниях двух заинтересованных людей, которые меня оболгали. <…> Где эти деньги? Я не вижу их. Дайте хоть в руках подержать, — говорил во время суда Виталий Тулай.
Его приговорили к
(Обновляется)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что Дмитрий Бегун задержан, президент рассказал в марте 2017 года. Позже эту информацию подтвердили в Следственном комитете, однако подробности не сообщили.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии