Бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям судят за взятку

Во вторник, 5 сентября, в суде Заводского района Минска начался процесс по громкому уголовному делу. Обвиняемый — бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун, его обвиняют по ч. 3 ст. 430 УК «Получение взятки».



Дмитрий Бегун до назначения на пост замминистра МЧС. Фото: «Минск-Новости»

В зале присутствует около 20 человек. Дмитрия Бегуна защищают три адвоката, среди защитников — Павел Иванюшев; который представлял интересы литовского бизнесмена Тураева по делу ошмянской таможни.

Рядом с Бегуном в клетке бизнесмен Александр Гриц. Его защищает адвокат Станкевич, которая недавно была адвокатом по другому громкому уголовному делу — стрельбе в новогоднюю ночь. Тогда ее подзащитный вышел на свободу в зале суда.

Фигуранты были взяты под стражу 19 марта. О том, что Дмитрий Бегун задержан, рассказал президент. Позже эту информацию подтвердили в Следственном комитете.

— Взятку брал. На месте взяли всех . Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры, — рассказал Александр Лукашенко в марте 2017 года во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан». — Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время. (…) Замминистра, великий человек. Что тебе надо, работай. Чего тебе не хватает?

Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. За решеткой вместе с Бегуном также оказался бизнесмен, бывший директор ООО «РМ Грифреставрация». Он дал Бегуну взятку за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности. Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст. 431 УК «Дача взятки». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Это не первый коррупционный скандал в МЧС. 15 мая суд Ленинского района Минска огласил приговор Виталию Тулаю, бывшему первому замначальника Минского городского управления МЧС. Его признали виновным в том, что получил от бывших сотрудников МЧС в качестве взяток 23 тысячи долларов . Кстати, в 2015 году Виталий Тулай работал под руководством Дмитрия Бегуна. Тот вскоре ушел на повышение и стал заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

— Вину не признаю. Обвинение построено на показаниях двух заинтересованных людей, которые меня оболгали. <…> Где эти деньги? Я не вижу их. Дайте хоть в руках подержать, — говорил во время суда Виталий Тулай.

Его приговорили к 10 годам лишения свободы . Кроме того, по приговору суда конфискуют имущество: недостроенный дом в Минском районе, квартиру, автомобиль, 76 тысяч долларов и 11,5 тысячи евро.

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