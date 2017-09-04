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От 5 до 11,5 лет. Суд вынес приговор очередной группе ошмянских таможенников
05.09.2017 10:49 — Новости Общества | Tut.by
В суде Партизанского района Минска вынесли очередной приговор по делу ошмянских таможенников. Еще 11 сотрудников получили сроки — от 5 до 11,5 лет лишения свободы.
На процесс пришли десятки людей. Присутствующие едва умещались в зал заседаний, и родственники обвиняемых предложили выгнать прессу: «Мы не желаем видеть тут СМИ», «могут и за дверями остаться».
Государственное обвинение в суде представлял Александр Андреев из Генпрокуратуры. Действия обвиняемых квалифицировали по ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает сроки от 5 до 15 лет. Только пятеро из фигурантов находились под стражей, остальные — под домашним арестом, в суд они пришли с большими сумками.
Среди обвиняемых в этом процессе — таможенник Алесь Юркойть. В Островецком крае его больше знают как краеведа; в суде он выступал на белорусском языке. Мужчина работал на Ошмянской таможне главным инспектором, а всего стажа — почти 20 лет.
Свою вину он полностью отрицал, как и еще трое обвиняемых. Как сообщало «Радыё Свабода», Юркойтю инкриминировали
Кроме него в суде оказался бывший главный инспектор из «Каменного лога» Александр Лапейко. Стаж работы в ведомстве примерно такой же. В суде он
Кроме них приговоры получили Александр Швинта (7 лет лишения свободы), Сергей Чепин (5 лет лишения свободы), Вадим Казимирчук (5,5 лет лишения свободы), Дмитрий Курневич (11,5 лет лишения свободы), Виктор Страпко (5 лет лишения свободы), Евгений Бобрович (5 лет лишения свободы), Геннадий Часнойть (5 лет лишения свободы), Тадеуш Высоцкий (7 лет лишения свободы), Владимир Нагорский (5 лет лишения свободы). Большинство из них до задержания работали инспекторами.
Напомним, в марте 2015 года из 96 сотрудников «Каменного Лога» сотрудники КГБ задержали 58 человек. С осени 2016 года в Минске идут заседания: в августе
По версии следствия, за плату от 80 до 250 долларов через границу беспрепятственно проехало более 4,5 тысячи фур с цветами. На взятках от владельцев этих грузов сотрудники Ошмянской таможни за пять лет
В конце 2015 года начальник Ошмянской таможни Иван Ниверкевич
С 1 октября Ошмянская таможня
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В суде Партизанского района Минска вынесли очередной приговор по делу ошмянских таможенников. Еще 11 сотрудников получили сроки - от 5 до 11 лет лишения свободы.
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