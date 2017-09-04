Белорусские байкеры закроют мотосезон 16 сентября

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Закрытие мотосезона H.O.G. Rally Minsk 2017 соберет тысячи байкеров в белорусской столице 16 сентября, сообщили во вторник организаторы мероприятия.



© Sputnik / Елена Васильева Опрос Sputnik: мешают ли байкеры на дорогах в Минске

Белорусские байкеры уже не кольцо лет проводят масштабные открытия и закрытия сезона, в одном из них даже участвовал президент Александр Лукашенко и его старший сын Виктор.

Очередное закрытие сезона под брендом H.O.G. Rally Minsk 2017 пройдет в Минске уже 16 сентября. Организаторы обещают многотысячный парад мотоциклистов, возможность сдать ГАИ практический экзамен на категорию А1 и ряд иных мотомероприятий.

Посетить мероприятие можно будет совершенно бесплатно. Sputnik вскоре опубликует полную программу H.O.G. Rally Minsk 2017.

Организаторами мероприятия выступают мотоклуб H.O.G. Iron Birds при подножке Harley-Davidson Россия и СНГ, а также Госавтоинспекция республики, Мингорисполком и Госпогранкомитет.