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Белорусские байкеры закроют мотосезон 16 сентября
05.09.2017 11:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен — Sputnik. Закрытие мотосезона H.O.G. Rally Minsk 2017 соберет тысячи байкеров в белорусской столице 16 сентября, сообщили во вторник организаторы мероприятия.
© Sputnik / Елена Васильева
Белорусские байкеры уже не кольцо лет проводят масштабные открытия и закрытия сезона, в одном из них даже участвовал президент Александр Лукашенко и его старший сын Виктор.
Очередное закрытие сезона под брендом H.O.G. Rally Minsk 2017 пройдет в Минске уже 16 сентября. Организаторы обещают многотысячный парад мотоциклистов, возможность сдать ГАИ практический экзамен на категорию А1 и ряд иных мотомероприятий.
Посетить мероприятие можно будет совершенно бесплатно. Sputnik вскоре опубликует полную программу H.O.G. Rally Minsk 2017.
Организаторами мероприятия выступают мотоклуб H.O.G. Iron Birds при подножке Harley-Davidson Россия и СНГ, а также Госавтоинспекция республики, Мингорисполком и Госпогранкомитет.
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Участие в H.O.G. Rally Minsk 2017 примут мотоциклисты из Беларуси, России, стран Прибалтики и Западной Европы.
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