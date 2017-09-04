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Белорусские байкеры закроют мотосезон 16 сентября

05.09.2017 11:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 сен — Sputnik. Закрытие мотосезона H.O.G. Rally Minsk 2017 соберет тысячи байкеров в белорусской столице 16 сентября, сообщили во вторник организаторы мероприятия.

Белорусские байкеры закроют мотосезон 16 сентября
© Sputnik / Елена Васильева
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Белорусские байкеры уже не кольцо лет проводят масштабные открытия и закрытия сезона, в одном из них даже участвовал президент Александр Лукашенко и его старший сын Виктор.

Очередное закрытие сезона под брендом H.O.G. Rally Minsk 2017 пройдет в Минске уже 16 сентября. Организаторы обещают многотысячный парад мотоциклистов, возможность сдать ГАИ практический экзамен на категорию А1 и ряд иных мотомероприятий.

Посетить мероприятие можно будет совершенно бесплатно. Sputnik вскоре опубликует полную программу H.O.G. Rally Minsk 2017.

Организаторами мероприятия выступают мотоклуб H.O.G. Iron Birds при подножке Harley-Davidson Россия и СНГ, а также Госавтоинспекция республики, Мингорисполком и Госпогранкомитет.

 
Теги: Минск
 
 
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Участие в H.O.G. Rally Minsk 2017 примут мотоциклисты из Беларуси, России, стран Прибалтики и Западной Европы.

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