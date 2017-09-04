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Двое жителей Бреста и Минска подозреваются в промышленном шпионаже

05.09.2017 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Двое жителей Бреста и Минска подозреваются в промышленном шпионаже, сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Вечером 31 июля в парке культуры и отдыха имени 1 Мая сотрудники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД совместно с ОМОН УВД задержали с поличным 48-летнего специалиста по снабжению одной из брестских строительных компаний и неработающего 41-летнего жителя Минска. Мужчины передали $ 2,5 тыс. заместителю начальника цеха производства полимеров, лаков и красок известной в Бресте частной фирмы. В отношении взяткодателей возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 431 УК РБ.

В ходе расследования уголовного дела дополнительно было установлено, что взятка предназначалась за получение сведений о технологии производства сополимера стирол-акрилового — материала, разработанного и используемого СООО, которая составляет коммерческую тайну предприятия.

Управление Следственного комитета по Брестской области в отношении фигурантов возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РБ (коммерческий шпионаж). Санкции по этой статье предусматривают до трех лет лишения свободы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Они пытались получить сведения о технологии производства сополимера стирол-акрилового - материала, разработанного и используемого СООО, которая составляет...

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