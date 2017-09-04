Числилась учителем, но занятия не проводила. Зампреда Горецкого райисполкома обвиняют в хищении

Расследование уголовного дела в отношении заместителя председателя Горецкого районного исполнительного комитета завершено. Чиновницу обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотреблении властью. Женщина находится под стражей, сообщили в областном управлении Следственного комитета.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По версии следствия, зампред райисполкома устроилась учителем английского языка по совместительству на условиях срочных трудовых договоров в двух школах — в Горках и Горецком районе. Однако педагогом она была лишь по бумагам — уроки женщина не проводила.

А вот ложную информацию о якобы проведенных занятиях в классные журналы обвиняемая вносила исправно. В итоге чиновница незаконно получила не менее 1,9 тыс. рублей. Учителем обвиняемая «работала» с 2012 по 2016 годы.

Женщину обвинили также в использовании в личных целях служебного автомобиля райисполкома. Этим чиновница нанесла ущерб администрации в размере 280 рублей.

— Своими действиями обвиняемая причинила существенный вред охраняемым Конституцией и Трудовым кодексом Беларуси правам и законным интересам водителя, — отметила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

На имущество обвиняемой наложен арест. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.