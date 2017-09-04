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ГАИ усложняет экзамен для мотоциклистов
05.09.2017 11:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен – Sputnik. Государственная автомобильная инспекция решила изменить порядок сдачи экзамена на водительское удостоверение для мотоциклистов, сообщил журналистам во вторник замглавы УГАИ МВД Беларуси Александр Цегельник.
УГАИ ГУВД Мингорисполкома
После серии резонансных ДТП с участием мотоциклистов Госавтоинспекция заявляла о возможном ужесточении требований экзамена на получение прав. Теперь этот вопрос уже решен: ГАИ подготовила изменения.
По словам замглавы ГАИ, идею ужесточить экзамен на получение водительских прав категории А высказывали сами мотоциклисты в ходе открытия мотосезона в текущем году.
"Летом мы прорабатывали этот вопрос, изучали международный опыт", – рассказал Цегельник и добавил, что тогда и было решено ужесточить экзамен.
Вскоре изменения будут направлены на согласование в Министерство юстиции, после юридической экспертизы их опубликуют. "Вступят в силу изменения через полгода после официального опубликования", – уточнил представитель ГАИ.
Среди новых требований, которые появятся в практическом экзамене, Цегельник привел маневрирование, остановку в определенном месте и другие практические задания.
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Вскоре изменения в порядок сдачи экзамена будут согласованы с Минюстом, а вступят в силу через полгода после опубликования.
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