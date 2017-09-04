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ГАИ усложняет экзамен для мотоциклистов

05.09.2017 11:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 сен – Sputnik. Государственная автомобильная инспекция решила изменить порядок сдачи экзамена на водительское удостоверение для мотоциклистов, сообщил журналистам во вторник замглавы УГАИ МВД Беларуси Александр Цегельник.

ГАИ усложняет экзамен для мотоциклистов
УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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После серии резонансных ДТП с участием мотоциклистов Госавтоинспекция заявляла о возможном ужесточении требований экзамена на получение прав. Теперь этот вопрос уже решен: ГАИ подготовила изменения. 

По словам замглавы ГАИ, идею ужесточить экзамен на получение водительских прав категории А высказывали сами мотоциклисты в ходе открытия мотосезона в текущем году. 

"Летом мы прорабатывали этот вопрос, изучали международный опыт", – рассказал Цегельник и добавил, что тогда и было решено ужесточить экзамен. 

Вскоре изменения будут направлены на согласование в Министерство юстиции, после юридической экспертизы их опубликуют. "Вступят в силу изменения через полгода после официального опубликования", – уточнил представитель ГАИ. 

Среди новых требований, которые появятся в практическом экзамене, Цегельник привел маневрирование, остановку в определенном месте и другие практические задания.

 
Теги: Минск
 
 
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Вскоре изменения в порядок сдачи экзамена будут согласованы с Минюстом, а вступят в силу через полгода после опубликования.

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