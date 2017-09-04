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В Беларуси намолочено более 7,5 миллионов тонн зерна
05.09.2017 11:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен — Sputnik. В Беларуси по состоянию на утро вторника валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий составил более 7,5 миллионов тонн, свидетельствуют оперативные данные министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.
По данным Минсельхозпрода, вместе с гречихой, кукурузой и просом в стране собрано 7 миллионов 541,2 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составляет 35 центнеров с гектара.
Больше всего зерна убрано в Минской области — 1886,6 тысяч тонн, в Гродненской области собрано 1348 тысяч тонн, в Брестской — 1231,4 тысяч тонн, в Могилевской — 1166,9 тысяч тонн. Недотянули до миллиона тонн Гомельская (996,6 тысяч тонн) и Витебская (911,7 тысяч тонн) области.
В целом зерновые и зернобобовые культуры убраны с 2 миллионов 113,9 тысяч гектаров, что составляет 97,7% общей площади.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском селекторном совещании
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
Между тем, в этом году из-за холодного и дождливого лета сдвинулись сроки созревания зерновых культур, из-за чего в ряде северных регионов страны начало уборочной кампании затянулось.
Несколько дней назад министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц заявил, что в этом году
В середине лета, еще до начала уборочной кампании, белорусские специалисты прогнозировали, что в этом году урожай зерновых культур будет несколько меньше прошлогоднего. В 2016 году валовой сбор зерновых культур в весе после обработки составил 7,5 миллионов тонн.
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Больше всего зерновых культур собрано в Минской области, на последнем месте – Витебская область, из-за дождей и холодов позже приступившая к уборке.
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