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В Беларуси намолочено более 7,5 миллионов тонн зерна

05.09.2017 11:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 сен — Sputnik. В Беларуси по состоянию на утро вторника валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий составил более 7,5 миллионов тонн, свидетельствуют оперативные данные министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

В Беларуси намолочено более 7,5 миллионов тонн зерна
© Фото: пресс-служба президента
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По данным Минсельхозпрода, вместе с гречихой, кукурузой и просом в стране собрано 7 миллионов 541,2 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составляет 35 центнеров с гектара.

Больше всего зерна убрано в Минской области — 1886,6 тысяч тонн, в Гродненской области собрано 1348 тысяч тонн, в Брестской — 1231,4 тысяч тонн, в Могилевской — 1166,9 тысяч тонн. Недотянули до миллиона тонн Гомельская (996,6 тысяч тонн) и Витебская (911,7 тысяч тонн) области.

В целом зерновые и зернобобовые культуры убраны с 2 миллионов 113,9 тысяч гектаров, что составляет 97,7% общей площади.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском селекторном совещании поручал завершить уборку зерновых культур до 20 августа.

В Беларуси намолочено более 7,5 миллионов тонн зерна
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
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Между тем, в этом году из-за холодного и дождливого лета сдвинулись сроки созревания зерновых культур, из-за чего в ряде северных регионов страны начало уборочной кампании затянулось.

Несколько дней назад министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц заявил, что в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур в стране составит 10 миллионов тонн. "Хороший урожай вырос на личных подсобных хозяйствах. В итоге зерновые и зернобобовые культуры во всех категориях хозяйств составят примерно 8,15 миллионов тонн", — сказал министр, уточнив, что остальной объем зерновых культур будет обеспечен за счет уборки кукурузы на зерно.

В середине лета, еще до начала уборочной кампании, белорусские специалисты прогнозировали, что в этом году урожай зерновых культур будет несколько меньше прошлогоднего. В 2016 году валовой сбор зерновых культур в весе после обработки составил 7,5 миллионов тонн.

 
Теги: Минск
 
 
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Больше всего зерновых культур собрано в Минской области, на последнем месте – Витебская область, из-за дождей и холодов позже приступившая к уборке.

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