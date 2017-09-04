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5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 6 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью в отдельных районах - сильные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем ожидается 10-16 градусов тепла, в южных и западных районах - до плюс 18.-0-

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