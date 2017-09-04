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Группа Nazareth выступит в Минске

05.09.2017 11:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 сен – Sputnik. Известная британская рок-группа Nazareth выступит в Минске в рамках закрытия байкерского сезона 2017 года, сообщили Sputnik организаторы H.O.G. Rally Minsk 2017. 

Группа Nazareth выступит в Минске
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Помимо парада байкеров и ряда других мероприятий гости H.O.G. Rally Minsk смогут поприсутствовать на концерте. 

Выступят для гостей мотослета президентский оркестр, группа J:Mors и легендарная британская рок-группа Nazareth. Начало выступления британских рокеров запланировано на 21:00. 

Участвовать в закрытии мотосезона в Минске будут тысячи байкеров из 15 стран. Организаторы ожидают, что зрителями и гостями праздника станут около 100 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Послушать легендарных рокеров можно будет в рамках закрытия H.O.G. Rally Minsk 2017.

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