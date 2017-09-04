МИНСК, 5 сен – Sputnik. Известная британская рок-группа Nazareth выступит в Минске в рамках закрытия байкерского сезона 2017 года, сообщили Sputnik организаторы H.O.G. Rally Minsk 2017.



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Помимо парада байкеров и ряда других мероприятий гости H.O.G. Rally Minsk смогут поприсутствовать на концерте.

Выступят для гостей мотослета президентский оркестр, группа J:Mors и легендарная британская рок-группа Nazareth. Начало выступления британских рокеров запланировано на 21:00.

Участвовать в закрытии мотосезона в Минске будут тысячи байкеров из 15 стран. Организаторы ожидают, что зрителями и гостями праздника станут около 100 тысяч человек.