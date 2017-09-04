ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Борисове обсуждают плату за продленку до 8.30 утра. Отдел образования: "Эта услуга была и раньше"

05.09.2017 12:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В соцсетях появилось объявление: школа в Борисове сообщает о стоимости утренних продленок. Лишний час пребывания ребенка в школе обойдется родителям почти в 2 рубля. В местном отделе образования объясняют: никакого нововведения нет, услуга платных продленок существует уже несколько лет.


Фото: Reuters

На днях в группе «Типичный Борисов» ВКонтакте появилось объявление из одной из школ: родителям сообщают, что будут работать платные утренние продленки. За полтора лишних часа в школе (с 7.00 до 8.30) с родителя возьмут 2,36 рублей, за час (с 7.30 до 08.30) — 1,88 рублей.


Комментаторы в соцсетях шутят, что это неплохой способ заработать на более позднем начале уроков — многие школы Беларуси перешли в этом году на новый график.

— Эти платные услуги — не нововведение этого года, они существуют уже несколько лет, — объяснили TUT.BY в отделе образования, спорта и туризма Борисовского райисполкома.

На сайте отдела образования, к слову, вывешен прейскурант цен на платные услуги, правда, еще февральский, с прошлого учебного года.

— Расценки утверждены отделом образования, мы их скоро обновим на сайте. Участие в платных группах — добровольное. Если родители не хотят платных групп, организуются бесплатные.

Представитель отдела образования уверила: ребенок, который пришел в школу в 7 утра, но не ходит в платную продленку, без присмотра не останется.

— У нас есть дежурный учитель, который дает возможность ребенку где-то сесть, подготовиться к тем же урокам. Нет такого, чтобы ребенка не пустили в школу до занятий.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школы в Борисове установили плату за утренние продленки. Час пребывания в школе с утра обойдется родителям в 1,88 рублей, полтора часа - 2,36 рублей. Запись с расценками...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Сморгонском районе мужчина нашел ружье и сделал из него обрез: возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика