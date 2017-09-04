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В Борисове обсуждают плату за продленку до 8.30 утра. Отдел образования: "Эта услуга была и раньше"
05.09.2017 12:18 — Новости Общества | Tut.by
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На днях в группе «Типичный Борисов» ВКонтакте появилось объявление из одной из школ: родителям сообщают, что будут работать платные утренние продленки. За полтора лишних часа в школе (с 7.00 до 8.30) с родителя возьмут 2,36 рублей, за час (с 7.30 до 08.30) — 1,88 рублей.
Комментаторы в соцсетях шутят, что это неплохой способ заработать на более позднем начале уроков — многие школы Беларуси перешли в этом году
— Эти платные услуги — не нововведение этого года, они существуют уже несколько лет, — объяснили TUT.BY в отделе образования, спорта и туризма Борисовского райисполкома.
На сайте отдела образования, к слову, вывешен
— Расценки утверждены отделом образования, мы их скоро обновим на сайте. Участие в платных группах — добровольное. Если родители не хотят платных групп, организуются бесплатные.
Представитель отдела образования уверила: ребенок, который пришел в школу в 7 утра, но не ходит в платную продленку, без присмотра не останется.
— У нас есть дежурный учитель, который дает возможность ребенку где-то сесть, подготовиться к тем же урокам. Нет такого, чтобы ребенка не пустили в школу до занятий.
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Школы в Борисове установили плату за утренние продленки. Час пребывания в школе с утра обойдется родителям в 1,88 рублей, полтора часа - 2,36 рублей. Запись с расценками...
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