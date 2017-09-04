В соцсетях появилось объявление : школа в Борисове сообщает о стоимости утренних продленок. Лишний час пребывания ребенка в школе обойдется родителям почти в 2 рубля. В местном отделе образования объясняют: никакого нововведения нет, услуга платных продленок существует уже несколько лет.



Фото: Reuters

На днях в группе «Типичный Борисов» ВКонтакте появилось объявление из одной из школ: родителям сообщают, что будут работать платные утренние продленки. За полтора лишних часа в школе (с 7.00 до 8.30) с родителя возьмут 2,36 рублей, за час (с 7.30 до 08.30) — 1,88 рублей.





Комментаторы в соцсетях шутят, что это неплохой способ заработать на более позднем начале уроков — многие школы Беларуси перешли в этом году на новый график .

— Эти платные услуги — не нововведение этого года, они существуют уже несколько лет, — объяснили TUT.BY в отделе образования, спорта и туризма Борисовского райисполкома.

На сайте отдела образования, к слову, вывешен прейскурант цен на платные услуги, правда, еще февральский, с прошлого учебного года.

— Расценки утверждены отделом образования, мы их скоро обновим на сайте. Участие в платных группах — добровольное. Если родители не хотят платных групп, организуются бесплатные.

Представитель отдела образования уверила: ребенок, который пришел в школу в 7 утра, но не ходит в платную продленку, без присмотра не останется.

— У нас есть дежурный учитель, который дает возможность ребенку где-то сесть, подготовиться к тем же урокам. Нет такого, чтобы ребенка не пустили в школу до занятий.