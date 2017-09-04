В Сморгонском районе мужчина нашел ружье и сделал из него обрез: возбуждено уголовное дело

В Сморгонском районе 42-летний мужчина косил траву на даче жителя Минска. В какой-то момент он увидел на земле металлический предмет, как выяснилось — это было охотничье ружье «ЗКМ» 16-го калибра. Мужчина забрал находку себе, а позже изготовил обрез, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



Фото: guns.allzip.org, носит иллюстративный характер

Оружие изъято, уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия».

Милиция напоминает, что любое огнестрельное оружие подлежит обязательной регистрации и оформления права ношения. Мужчина в случае обнаружения брошенного оружия должен был сразу же обратиться в милицию для установления его владельца — в этот раз человек так не сделал, но еще изготовил обрез.