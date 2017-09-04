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Осенние ярмарки стартуют на Минщине с 16 сентября

05.09.2017 12:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Осенние ярмарки по продаже сельхозпродукции нового урожая и других товаров организуют по выходным в райцентрах Минской области с 16 сентября по 4 ноября. Об этом сообщает издание Млын.by со ссылкой на Миноблисполком.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Предприятия, фермеры и рыбхозы центрального региона представят широкий ассортимент сельхозпродукции, мясных и молочных, кулинарных и кондитерских изделий, других продовольственных и непродовольственных товаров, удобрений, семян и саженцев, сельхозинвентаря, изделий мастеров народного и детского творчества.

На ярмарках можно будет запастись впрок не только продовольствием, но и хорошим настроением: на торговых площадках организуют культурно-массовые мероприятия с выступлением коллективов художественной самодеятельности.

Традиционно все райисполкомы и Жодинский горисполком обеспечат бесплатную доставку покупок на дом для ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пожилых людей и одиноких инвалидов 1 и 2 групп.

Региональные (областные) распродажи пройдут по следующему графику:

в субботу, 30 сентября

— в Борисове — с участием (кроме организаций Борисовского района) предприятий Березинского, Крупского, Логойского, Минского, Пуховичского, Смолевичского, Червенского районов и Жодино;

— в Слуцке свои товары покупателям предложат организации Слуцкого, Клецкого, Копыльского, Любанского, Несвижского, Солигорского, Стародорожского, Столбцовского, Узденского районов;

в воскресенье, 22 октября

— в Несвиже свою продукцию представят предприятия Несвижского, Клецкого, Копыльского, Слуцкого, Столбцовского, Узденского районов;

в субботу, 28 октября

— в Вилейке развернется ярмарка с участием организаций как Вилейского, так и Воложинского, Логойского, Молодечненского и Мядельского районов;

— в Жодино — с участием производителей и торговых предприятий Березинского, Борисовского, Дзержинского, Крупского, Логойского, Минского, Пуховичского, Смолевичского, Червенского районов и самого Жодино.

Районные ярмарки 16 и 23 сентября пройдут во всех районах Минщины (кроме Несвижского), где торговые ряды будут работать 17 и 24 сентября. В Жодино распродажа пройдет в течение сентября только единожды — 16-го числа. А в Вилейском, Воложинском, Дзержинском, Молодечненском, Мядельском районах — еще и 30 сентября.

В октябре по три ярмарки организуют в Борисовском, Минском, Слуцком и Несвижском районах: в первых трех — 14, 21, 28-го числа, в последнем — 7, 14 и 28 октября. В остальных районах планируются по две распродажи — 14 и 21 (или 28) октября.

В субботу, 4 ноября, закрывающие сезон ярмарки развернутся во всех без исключения районах, а также в Жодино.

 
 
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Покупателям предложат овощи и фрукты нового урожая, а также саженцы и другие товары.

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