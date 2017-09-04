ГАИ: аварий с байкерами становится меньше, но жертв - больше

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Аварий с байкерами в этом году по сравнению с прошлым стало несколько меньше, однако число жертв подобных ДТП увеличилось, — так во вторник в Госавтоинспекции обосновали необходимости изменения порядка сдачи практического экзамена на права для мотоциклистов.



© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома Белорусские байкеры закроют мотосезон 16 сентября

ГАИ во вторник объявила о скорых изменениях в порядок сдачи практического экзамена на водительские права категории "А".

"По последним данным, аварий с участием мототранспорта в этом году стало меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Впрочем, количество жертв растет", — сообщил журналистам замглавы ГАИ Александр Цегельник.

По словам представителя Госавтоинспекции, около трети всех ДТП происходят с мотоциклистами без прав или в состоянии алкогольного опьянения. В то же время, экзамен на получение прав будут усложнять — чтобы у будущих байкеров было больше необходимых навыков.

Среди новинок, которые будут добавлены в экзамен для байкеров — специальная "змейка" и маневрирование, на которое дается лишь семь секунд.

В скором времени предложения по изменению порядка будут проверены Минюстом, а вступят они в силу через полгода после официального опубликования постановления МВД.