Двое пострадавших от падения остановки в Минске выписаны из больницы, третьему сделают операцию

Двое пострадавших от падения остановки в Минске выписаны из больницы, третьему проведут операцию, сообщил журналистам заведующий травматологическим отделением № 1 (для сочетанных повреждений) Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Иван Ладутько.

Медики оказывают пациенту необходимую помощь, на завтра, 6 сентября, запланирована операция. Двое других пострадавших, у которых отмечались легкие травмы мягких тканей, выписаны на амбулаторное лечение.

«Вчера вечером в больницу доставлены трое пациентов, один из них пока остается в клинике. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, требуется оперативное вмешательство на костях. Он получил травмы мягких тканей, головы, грудной клетки и перелом», — отметил Иван Ладутько.

Как сообщалось, сильный ветер с ливнем 4 сентября привел к опрокидыванию остановочного павильона в Московском районе столицы по ул. Я. Брыля, 30. В результате пострадали три человека. С ними работали бригады скорой медицинской помощи. Подразделения МЧС также выезжали на место происшествия, однако их помощь не потребовалась. Кроме того, из-за разгула непогоды в Минске зафиксированы случаи падения деревьев на автомобили и строения.