ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двое пострадавших от падения остановки в Минске выписаны из больницы, третьему сделают операцию

05.09.2017 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Двое пострадавших от падения остановки в Минске выписаны из больницы, третьему проведут операцию, сообщил журналистам заведующий травматологическим отделением № 1 (для сочетанных повреждений) Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Иван Ладутько.

Медики оказывают пациенту необходимую помощь, на завтра, 6 сентября, запланирована операция. Двое других пострадавших, у которых отмечались легкие травмы мягких тканей, выписаны на амбулаторное лечение.

«Вчера вечером в больницу доставлены трое пациентов, один из них пока остается в клинике. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, требуется оперативное вмешательство на костях. Он получил травмы мягких тканей, головы, грудной клетки и перелом», — отметил Иван Ладутько.

Как сообщалось, сильный ветер с ливнем 4 сентября привел к опрокидыванию остановочного павильона в Московском районе столицы по ул. Я. Брыля, 30. В результате пострадали три человека. С ними работали бригады скорой медицинской помощи. Подразделения МЧС также выезжали на место происшествия, однако их помощь не потребовалась. Кроме того, из-за разгула непогоды в Минске зафиксированы случаи падения деревьев на автомобили и строения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Вчера вечером в больницу доставлены трое пациентов, один из них пока остается в клинике. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, требуется...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Осенние ярмарки стартуют на Минщине с 16 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика