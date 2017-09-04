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Двое пострадавших от падения остановки в Минске выписаны из больницы, третьему сделают операцию
05.09.2017 13:14 — Новости Общества | Tut.by
Двое пострадавших от падения остановки в Минске выписаны из больницы, третьему проведут операцию, сообщил журналистам заведующий травматологическим отделением № 1 (для сочетанных повреждений) Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Иван Ладутько.
Медики оказывают пациенту необходимую помощь, на завтра, 6 сентября, запланирована операция. Двое других пострадавших, у которых отмечались легкие травмы мягких тканей, выписаны на амбулаторное лечение.
«Вчера вечером в больницу доставлены трое пациентов, один из них пока остается в клинике. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, требуется оперативное вмешательство на костях. Он получил травмы мягких тканей, головы, грудной клетки и перелом», — отметил Иван Ладутько.
Как сообщалось, сильный ветер с ливнем 4 сентября привел к
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"Вчера вечером в больницу доставлены трое пациентов, один из них пока остается в клинике. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, требуется...
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