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В Брагинском районе спасатели пришли на помощь лошади, угодившей в глубокую яму

05.09.2017 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Происшествие случилось днем 4 сентября возле деревни Целуйки Брагинского района. На телефон МЧС сообщили о том, что в мелиоративном канале застряла лошадь.


Животное угодило в яму глубиной около одного метра.

Спасатели при помощи хозяйственного пожарного рукава и погрузчика освободили лошадь. Животное не пострадало и помощь ветеринаров не понадобилась.

 
 
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Животное провалилось в мелиоративный канал глубиной около одного метра.

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