В Брагинском районе спасатели пришли на помощь лошади, угодившей в глубокую яму

Происшествие случилось днем 4 сентября возле деревни Целуйки Брагинского района. На телефон МЧС сообщили о том, что в мелиоративном канале застряла лошадь.





Животное угодило в яму глубиной около одного метра.

Спасатели при помощи хозяйственного пожарного рукава и погрузчика освободили лошадь. Животное не пострадало и помощь ветеринаров не понадобилась.