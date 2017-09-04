|
В Брагинском районе спасатели пришли на помощь лошади, угодившей в глубокую яму
05.09.2017 13:45 — Новости Общества | Tut.by
Происшествие случилось днем 4 сентября возле деревни Целуйки Брагинского района. На телефон
Животное угодило в яму глубиной около одного метра.
Спасатели при помощи хозяйственного пожарного рукава и погрузчика освободили лошадь. Животное не пострадало и помощь ветеринаров не понадобилась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Животное провалилось в мелиоративный канал глубиной около одного метра.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии