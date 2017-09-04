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Суд по заказному убийству на Алибегова продолжится в четверг
05.09.2017 13:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен — Sputnik. Продолжение рассмотрения дела о тройном заказном убийстве на улице Алибегова в Минске продолжится в Минском городском суде в четверг 7 сентября, сообщила Sputnik помощник председателя суда Анастасия Шильвян.
© Sputnik / Анна Нефедова
Громкое дело об убийстве троих человек в Минске было отправлено на новое рассмотрение после отмены Верховным судом предыдущего приговора его фигурантам. На скамье подсудимых двое исполнителей убийства и заказчица – бывшая воспитательница детского сада и активистка БРСМ.
"Судебное заседание отложено до 7 сентября, 10:00. Будет опрос свидетелей", – сообщила Sputnik представитель Мингорсуда.
Первый приговор по данному делу Мингорсуд вынес весной 2017 года. Признанные виновными в совершении убийств с особой жестокостью трех человек 44-летний Александр Жильников и 23-летний Вячеслав Сухарко были приговорены к пожизненному сроку, 27-летняя минчанка Алина Шульганова — к 12 годам. Она, желая отомстить своему бывшему любовнику, наняла Жильникова и Сухарко для того, чтобы они "разобрались" с бывшим бойфрендом и его новой девушкой.
Обвинение просило для исполнителей убийства высшую меру наказания – расстрел. Возможно, прокурор снова будет настаивать на таком наказании за данное преступление.
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Исполнителям тройного заказного убийства может быть назначена высшая мера – смертная казнь.
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