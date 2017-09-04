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Лукашенко: халатность во время уборочной нам дорого обходится

05.09.2017 13:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает правильным то, что во время проведения уборочной кампании в стране был поставлен заслон хищениям, злоупотреблениям и махинациям.

Лукашенко: халатность во время уборочной нам дорого обходится
© Sputnik/ Павел Лисицын
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Во вторник глава государства провел совещание с руководством Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности, на котором, в том числе, затронул тему дисциплины во время уборочной кампании в стране.

"Давались поручения обеспечить жесткий контроль за организацией и ходом уборочной кампании. Мы должны были наконец-то навести порядок по предотвращению всякой халатности, неоправданных экономических потерь, хищений, злоупотреблений, махинаций и прочего", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Президент обратил внимание, что поручал правоохранительным органам, прокурорским работникам активно подключиться к вопросам наведения порядка и дисциплины, особенно в важный момент уборочной кампании.

Лукашенко: халатность во время уборочной нам дорого обходится
© Sputnik/ Егор Еремов
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"Никакого возврата к советской системе здесь нет, хотя и в советские времена было много хорошего, что мы пытаемся сохранить. Просто хочу сказать, что эта халатность потом нам дорого обходится. Можете посчитать, если бы мы потеряли, как всегда у нас планируют сельчане и руководители сельхозпредприятий, 10% урожая (это, якобы, естественные потери). Из 10 миллионов тонн (зерновых — Sputnik) собранного потеряли бы 1 млн т. Умножьте на 200 долларов примерно — мировая цена. Грубый подсчет дает нам потери", — сказал президент.

Он поинтересовался у участников совещания, что именно беспокоило их во время уборки и на что надо будет обратить внимание.

Как ранее сообщал Sputnik, по состоянию на вторник в стране убрано примерно 97% посевных площадей, собрано около 7,5 миллионов тонн зерна (вместе с просом и гречкой).

По расчетам главы Минсельхозпрода Беларуси Леонида Зайца, в целом валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (вместе с гречкой, просом и кукурузой на зерно) в этом году может составить 10 миллионов тонн.

 
Теги: Минск
 
 
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Возврата к советской системе контроля не будет, но потери на уборке урожая могли бы составить миллион тонн зерна.

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