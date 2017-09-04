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Новые меры по борьбе с пьянством обсуждают в Беларуси
05.09.2017 14:17 — Новости Общества | БелТА
Во время совещания
5 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Новые меры по борьбе с пьянством обсуждают в Беларуси. Этот вопрос поднимался 5 сентября на совещании у главы государства с руководством Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности, рассказал журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.
"Этот вопрос отдельно обсуждался - о принятии дополнительных мер по преодолению этой очень серьезной проблемы. Речь шла и об ограничении доступности алкоголя в торговых сетях - в магазинах, и ряде других мероприятий. Признано необходимым проработать более глубоко и более взвешенно, комплексно. Того, что сегодня предлагалось, явно недостаточно, чтобы существенно продвинуться в решении этой проблемы", - заявил госсекретарь Совбеза.
Он подчеркнул, что проблема пьянства существует и замалчивать ее никто не собирается. В том числе и в ходе уборочной кампании часть предписаний, выданных правоохранительными органами, касалась нарушений трудовой дисциплины в этой части.-0-
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5 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Новые меры по борьбе с пьянством обсуждают в Беларуси. Этот вопрос поднимался 5 сентября на совещании у главы...
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