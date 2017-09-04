Суд Советского района Гомеля 4 сентября вынес решение по уголовному делу в отношении оперуполномоченного ОБЭП Новобелицкого РОВД Антона Циркунова. Милиционер признан виновным в нанесении легких телесных повреждений, повлекших расстройство здоровья, но освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, пишут naviny.by .





— Это все из-за волокиты в суде, — сокрушается потерпевший, житель Гомеля Алексей Андреев. — Дело можно было за одно или два заседания рассмотреть. Но рассматривали его долго и упорно — до тех пор, пока не вышли сроки привлечения к ответственности. А обвиняемый не являлся в суд, так как брал больничные листы. Причем в трех или четырех разных поликлиниках. Болел то ОРВИ, то что-то со спиной у него было, и так по очереди, пока сроки не вышли. А судья все переносила заседания, приостанавливала дело, потому что человек же болеет.

«Извини, обознался»

У Алексея «кулачного» контакта с обвиняемым по сути обезображено лицо. Хоть травмы и признаны легкими телесными, но на подбородке остался грубый рубец. И пластический хирург не дал надежду «вернуть лицо обратно».

Конфликт между Андреевым и Циркуновым произошел два года назад. Поздно вечером 21 июля 2015 года Алексей делал пробежку по своему району. Внезапно к нему быстрым шагом подошел незнакомый молодой человек и ударил кулаком в лицо. Затем последовала «добавка» ногой.

«За что?!» — закричал Алексей. От удара у него был рассечен подбородок, хлынула кровь. К нему и его обидчику с криками «это не он, это не он!» подбежали две девушки. Ударивший стал извиняться — мол, обознался, прости. Алексей вызвал «скорую».

Из разговора с нападавшим и девушками стало известно, что потерпевший «попал под раздачу» случайно. Две подруги сидели летним вечером на скамейке, и к ним пристал некий пьяный гражданин. Он просил сигарету, «рассказывал неадекватные истории», схватил у одной из девушек сумочку, высыпав ее содержимое на асфальт.

4 сентября в суде свидетельница дополнительно указала, что неизвестный хулиган лез к ним драться, хватал их за одежду и даже вырвал у подруги клок волос. Испуганные девушки убежали в подъезд дома. С общего балкона они увидели, что возле дома паркуется брат одной из них — Ирины, и позвонили ему — пожаловались на неизвестного хулигана.

Тот вышел из машины и увидел бегущего парня. Ему и «отомстил» за девушек. Потом оказалось, что «это не он». Но было поздно.

«Не хотел портить человеку карьеру»

Алексея увезла «скорая», в больнице ему наложили швы. Молодые люди пытались договориться мирным путем: Антон пообещал, что если Алексей не будет подавать заявление в милицию, то оплатит ему услуги пластического хирурга, который исправит дефекты. На том и порешили.

Милиция провела проверку и опросила — и Алексея, и Антона, и двух девушек. Потерпевший писать заявление не стал.

— Меня на тот момент обещание помочь «исправить лицо» устраивало. Тем более тогда мне сказали знакомые, что не надо Алексею портить жизнь, писать на него заявление, так как он собирается идти работать в милицию. Зачем портить карьеру человеку? Я пошел к пластическому хирургу, он сказал, что сейчас рано что-то делать, так как подбородок еще не зажил, просил придти позже, — рассказывает Алексей.

Позже пластический хирург констатировал, что полностью вернуть лицу первоначальный вид не удастся, можно лишь немного исправить дефект — грубый рубец, обезображивающий лицо.

— Я стал звонить Антону, но не дозвонился. Он или изменил номер, или не хотел со мной общаться. В общем, я остался с обезображенным лицом, а он свое слово не сдержал. Поэтому я написал все же заявление в суд, в порядке частного обвинения, — отметил Алексей.



Пострадавший Алексей Андреев

«Признаюсь, раскаиваюсь»

Суд начался в мае 2017 года, но обвиняемый не являлся на заседания по причине болезней. В итоге дело было прекращено за истечением сроков давности с освобождением от уголовной ответственности. Алексей подал частную жалобу в областной суд, и тот отменил постановление районного суда.

«На стадии судебного следствия обвиняемый Циркунов вину признал частично и отказался от дачи показаний, и по его же ходатайству суд удалился в совещательную комнату. По выходу из совещательной комнаты председательствующим было оглашено постановление о прекращении уголовного дела в отношении Циркунова по ст. 153 УК за истечением сроков давности с освобождением от уголовной ответственности. Вместе с тем, при обстоятельствах, когда по сути Циркунов не признал свою вину, суду необходимо было исследовать все доказательства по делу, а не ограничиваться лишь допросом частного обвинителя. Кроме того, как следует из самого постановления о прекращении уголовного дела, суд не установил вину Циркунова в предъявленном обвинении, а лишь констатировал факт обвинения в предполагаемом преступлении, что противоречит требованиям закона. При таких обстоятельствах постановление суда подлежит отмене с направлением дела на новое судебное разбирательство». — постановила 18 августа апелляционная инстанция.

4 сентября в судебном заседании обвиняемый был лаконичен — отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, гарантированным ему Конституцией. На суде зачитали его пояснения, записанные в милиции в 2015 году, которые в коротком пересказе звучат так: «Девушки пожаловались на приставания, некий парень как раз куда-то бежал, подошел, ударил, оказалось — это не он, признаюсь, раскаиваюсь».

На суде также выступила одна из двух девушек-свидетельниц — подруга сестры обвиняемого. Она дала показания, существенно отличающиеся от первоначальных.

В частности, девушка рассказывала, что в тот вечер, уже после избиения «бегущего человека», они не были уверены с подругой, «тот это парень или не тот», но на всякий случай предложили мирно решить вопрос. И даже, по ее утверждению, сестра обвиняемого сбегала домой и дала избитому Алексею 100 долларов.

Судья не усмотрел в таких действиях логики.

— Если вы не были уверены, тот это парень или не тот, то почему нужно было давать ему деньги или примиряться с ним? Наоборот — если это ваш обидчик, то поделом же он получил? Почему не обращались в милицию? Это помните, то — не помните, вы не находите, что ваша память избирательна? — задал вопрос судья.

— У всех память избирательная, — парировала свидетельница.

— Но не все выступают свидетелями по уголовному делу и несут ответственность за показания, — напомнил судья.

«Освобождение от уголовной ответственности — это стечение обстоятельств»

— Человек признается виновным, но если истекли сроки, то прекращается дело. Но при этом указывается, что он совершил это преступление. После этого, я считаю, данная информация должна быть оправлена по месту его работы, потому что все-таки он у нас представляет правоохранительные органы. По сути человек совершил преступление, а то, что прекращено уголовное преследование по срокам давности — это не реабилитирующее основание. Данный спор можно было урегулировать примирением с потерпевшим, но обвиняемый это не сделал. И, по сути, на работу в милицию приняли человека, который совершил преступление, — прокомментировал ситуацию адвокат Сергей Краснов, который представлял интересы Алексея Андреева.

Адвокат считает, что его доверитель, не подав сразу заявление, поступил по-человечески. Но раз не дождался обещанной финансовой помощи, то и дал ход делу. Хотя из-за волокиты ушли сроки.

— Тот факт, что он был освобожден от уголовной ответственности — это только стечение обстоятельств и истечение сроков. По крайней мере, мы добились, чтобы его признали виновным. Это ему должно быть уроком. А моему доверителю дает возможность и право в гражданском судопроизводстве сыскать с Циркунова материальную компенсацию морального вреда, сумму которой определит суд, — добавил защитник.