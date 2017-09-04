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Потенциальным байкерам будет сложнее получить права категории А

05.09.2017 15:04 — Новости Общества | БДГ  
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ГАИ планирует усложнить сдачу экзамена на водительское удостоверения категории А. При приеме экзамена могут ввести новые упражнения.

Как сообщает УГАИ МВД Беларуси, для ужесточения правил получения прав категории А, планируется ведение ряда новых упражнений (например, “Габаритная змейка” - маневрирование в условиях ограничения по времени, а также езда на второй передаче с последующей остановкой в определенном месте). Сейчас разрабатывается перечень дополнительных элементов, после чего он будет передан в Министерство юстиции для проведения юридической экспертизы.

Стоит отметить, что в ГАИ объясняют усложнение экзамена для потенциальных байкеров желанием самих мотоциклистов: в начале этого мотосезона байкеры отметили слишком простой экзамен в ГАИ для получения водительского удостоверения категории А. В ГАИ изучили вопрос, присмотрелись к опыту других стран и приняли решение сложность экзамена пересмотреть.

После того, как изменения будут согласованы с Минюстом их официально опубликуют, а в силу они вступят через полгода после опубликования соответствующего документа. ГАИ предстоит переоснастить площадки для сдачи экзамена и дать время на подготовку к нему всем желающим получить право на вождение мотоцикла.

Отметим, что в этом году тема шумных и предпринимающих опасные маневры на дороге байкеров вновь активно обсуждалась в Беларуси.
 
 
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ГАИ планирует усложнить сдачу экзамена на водительское удостоверения категории А. При приеме экзамена могут ввести новые упражнения.

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