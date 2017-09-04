Байкеры поддерживают идею усложнить экзамен на права

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Байкеры поддерживают идею усложнить экзамен на водительские права категории "А", а о необходимости подобного шага многие мотолюбители говорили и ранее.

Госавтоинспекция объявила во вторник о грядущих изменениях в экзамен на водительские права категории "А": к практической части экзамена добавят новые "испытания".

"В большинстве автошкол учат для сдачи в ГАИ. В некоторых автошколах нет часов "докатки" — езды с инструктором", — заявили в МПЦ Sputnik представители мотосообщества.

Байкеры давно выступали за подобные шаги и сейчас активно обсуждают это в тематических сообществах. Многие отмечают, что ранее экзамен был слишком легок, и после него у мотоциклиста не оставалось полезных навыков вождения.

Изменения в порядок сдачи экзамена на права категории "А" вступят в силу через полгода после официального опубликования.

Смотрите во вторник в 19:00 на sputnik.by прямой эфир обсуждения изменений в порядок сдачи экзамена для мотоциклистов вместе с представителями мотосообщества.