Гродненские чиновники и российские звезды покажут, как играть в футбол

ГРОДНО, 5 сен — Sputnik. Руководители Гродно решили сыграть в футбол со звездами российского и белорусского шоу-бизнеса. Звездный матч пройдет на поле спортивного комплекса "Неман" в Гродно в субботу, 16 сентября.



© Sputnik/ Валерия Соловьева Автофестиваль Sunday в Гродно: крутые тачки и девушки в пене 20

Идею устроить звездный футбол и посвятить его 889-летию Гродно поддержал мэр Гродно Мечислав Гой, рассказала директор Гродненского культурно-развлекательного и выставочного центра Алеся Полубятко. Именно он будет руководить командой хозяев поля. Против звезд на поле выйдут главный прокурор Гродно, заместитель главы Администрации одного из районов, руководители из местных горисполкома и облисполкома, а также представители спортивных организаций. Среди них — главный тренер гродненского футбольного клуба "Неман" Игорь Ковалевич и ветеран гродненского футбола Дмитрий Коваленок. Сейчас команда усиленно тренируется и обещает не ударить в грязь лицом.



© Sputnik / Антон Климко В Гродно открыли первый в стране маршрут с бесконтактными троллейбусами

Против гродненских чиновников сыграют представители российского и белорусского шоу-бизнеса и спорта. Среди них — российские исполнители Пьер Нарцисс, Сергей Крылов, Иракли, Виктор Зинчук и Юрий Давыдов, белорусские певцы ТЕО и Саша Немо, ведущие Евгений Булка и Иван Эйсмонт, знаменитый российский и советский футболист Сергей Горлукович. Тренером звездной команды станет Анатолий Байдачный — советский футболист и тренер.

"Звездный матч" и концертная программа пройдут при любой погоде. Команда гостей выйдет на поле бело-синей форме, команда городской мэрии — в зеленой. Матч будет состоять из двух таймов по 20 минут каждый. Затем победители получат кубок, пройдет церемония обмена подарками. После игры звезды эстрады дадут двухчасовой концерт прямо на футбольном поле. Зрители уже купили более 5 тысяч билетов, еще около трех тысяч планируется продать в ближайшее время.