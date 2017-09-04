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Принцесса Мако: в Японии нет принцев, за которых можно выйти замуж
05.09.2017 15:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен – Sputnik. Особ королевской крови, которые могли бы стать подходящей партией для внучки императора Японии – принцессы Мако, в стране нет, сообщило издание
© AP/ Ian Vogler
Красивая история любви Мако и ее жениха Кей Комуро обсуждается в интернете не первый месяц. Ради того чтобы выйти замуж за простолюдина, сотрудника юридической фирмы, принцесса вынуждена будет отказаться от престола. Однако британские СМИ узнали, что у Мако в Японии не было шансов на замужество с человеком королевских кровей, так что в любом случае принцессе пришлось бы выбирать между титулом и семьей.
Сама 25-летняя Мако настроена оптимистично. Она рассказала, что рада возможности не только выполнять свои обязанности как члена императорской семьи, но и позаботиться о собственной жизни. У принцессы есть профессия – она сотрудник музея и сейчас работает над докторской диссертацией.
Издание отмечает, что вынужденный отказ от титула в случае брака с простолюдином я Японии – проявление сексизма. В самой Британии принц или принцесса имеет право сочетаться браком с особой некоролевских кровей и не потерять при том королевский статус. Более того, с 2012 года девочки и мальчики в королевской семье имеют одинаковые права на трон, поэтому принцесса Шарлотта, вторая дочь герцога и герцогини Кембриджских, в очереди на престол будет стоять выше, чем ожидаемые третий ребенок семьи, даже если он окажется мальчиком.
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Помолвка японской принцессы с простолюдином не только красивая история любви, но и необходимость.
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