﻿ Принцесса Мако: в Японии нет принцев, за которых можно выйти замуж. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Принцесса Мако: в Японии нет принцев, за которых можно выйти замуж

05.09.2017 15:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Особ королевской крови, которые могли бы стать подходящей партией для внучки императора Японии – принцессы Мако, в стране нет, сообщило издание The Guardian.

Принцесса Мако: в Японии нет принцев, за которых можно выйти замуж
© AP/ Ian Vogler
В очередь: какие шансы у третьего ребенка принца Уильяма на трон

Красивая история любви Мако и ее жениха Кей Комуро обсуждается в интернете не первый месяц. Ради того чтобы выйти замуж за простолюдина, сотрудника юридической фирмы, принцесса вынуждена будет отказаться от престола. Однако британские СМИ узнали, что у Мако в Японии не было шансов на замужество с человеком королевских кровей, так что в любом случае принцессе пришлось бы выбирать между титулом и семьей.

Сама 25-летняя Мако настроена оптимистично. Она рассказала, что рада возможности не только выполнять свои обязанности как члена императорской семьи, но и позаботиться о собственной жизни. У принцессы есть профессия – она сотрудник музея и сейчас работает над докторской диссертацией.

Издание отмечает, что вынужденный отказ от титула в случае брака с простолюдином я Японии – проявление сексизма. В самой Британии принц или принцесса имеет право сочетаться браком с особой некоролевских кровей и не потерять при том королевский статус. Более того, с 2012 года девочки и мальчики в королевской семье имеют одинаковые права на трон, поэтому принцесса Шарлотта, вторая дочь герцога и герцогини Кембриджских, в очереди на престол будет стоять выше, чем ожидаемые третий ребенок семьи, даже если он окажется мальчиком.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помолвка японской принцессы с простолюдином не только красивая история любви, но и необходимость.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Зюганов пригласил Лукашенко посетить передовой совхоз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика