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Зюганов пригласил Лукашенко посетить передовой совхоз

05.09.2017 15:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник встретился с председателем фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной думе Геннадием Зюгановым, который пригласил белорусского лидера посетить передовое агропредприятие в России.

Зюганов пригласил Лукашенко посетить передовой совхоз
видео пресс-службы президента
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На встрече Зюганов рассказал, как в свое время присылал в Беларусь специалистов для изучения опыта по развитию агропромышленного комплекса, коммунального хозяйства, машиностроительной сферы. Многие наработки белорусов нашли воплощение на российских предприятиях, информирует пресс-служба главы белорусского государства.

В частности, лидер КПРФ рассказал о совхозе имени Ленина, территорию которого назвал "зоной социального оптимизма".

Он отметил, что это хозяйство является одним из успешных в России.

"У него все есть: лучшие сады в Центральной России, великолепная ферма, классный социальный комплекс. В этом году сдали лучшую школу и детский сад. В этой школе есть все виды производственного обучения — от слесарной мастерской до космодрома. Ни копейки не брали у государства, все заработано коллективом", — обратил внимание Зюганов.

Зюганов пригласил Лукашенко посетить передовой совхоз
© REUTERS/ Andrei Stasevich
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Как рассказали в пресс-службе, российский политик пригласил Лукашенко посетить хозяйство лично.

Президент Беларуси известен своим неравнодушным отношением к сельскому хозяйству. Он регулярно посещает белорусские предприятия АПК и часто рассказывает о том, как ведет подсобное хозяйство в своей резиденции в Дроздах под Минском. Белорусы помнят кадры о том, как Лукашенко учил косить траву знаменитого французского актера Жерара Депардье во время его визита в Беларусь и угощал Стивена Сигала морковью, выращенной на собственном огороде.

Также недавно Лукашенко приглашал посетить белорусское хозяйство и президента Пакистана.

 
Теги: Минск
 
 
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На встрече с белорусским президентом российский политик отметил, что многие наработки белорусов применяются в России и рассказал о "зоне социального оптимизма".

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