Зюганов пригласил Лукашенко посетить передовой совхоз

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник встретился с председателем фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной думе Геннадием Зюгановым, который пригласил белорусского лидера посетить передовое агропредприятие в России.



видео пресс-службы президента Лукашенко дал оценить Сигалу овощи со своих грядок

На встрече Зюганов рассказал, как в свое время присылал в Беларусь специалистов для изучения опыта по развитию агропромышленного комплекса, коммунального хозяйства, машиностроительной сферы. Многие наработки белорусов нашли воплощение на российских предприятиях, информирует пресс-служба главы белорусского государства.

В частности, лидер КПРФ рассказал о совхозе имени Ленина, территорию которого назвал "зоной социального оптимизма".

Он отметил, что это хозяйство является одним из успешных в России.

"У него все есть: лучшие сады в Центральной России, великолепная ферма, классный социальный комплекс. В этом году сдали лучшую школу и детский сад. В этой школе есть все виды производственного обучения — от слесарной мастерской до космодрома. Ни копейки не брали у государства, все заработано коллективом", — обратил внимание Зюганов.



© REUTERS/ Andrei Stasevich Депардье: я буду жить в Беларуси с крестьянами

Как рассказали в пресс-службе, российский политик пригласил Лукашенко посетить хозяйство лично.

Президент Беларуси известен своим неравнодушным отношением к сельскому хозяйству. Он регулярно посещает белорусские предприятия АПК и часто рассказывает о том, как ведет подсобное хозяйство в своей резиденции в Дроздах под Минском . Белорусы помнят кадры о том, как Лукашенко учил косить траву знаменитого французского актера Жерара Депардье во время его визита в Беларусь и угощал Стивена Сигала морковью, выращенной на собственном огороде.

Также недавно Лукашенко приглашал посетить белорусское хозяйство и президента Пакистана.