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Зюганов пригласил Лукашенко посетить передовой совхоз
05.09.2017 15:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник встретился с председателем фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной думе Геннадием Зюгановым, который пригласил белорусского лидера посетить передовое агропредприятие в России.
видео пресс-службы президента
На встрече Зюганов рассказал, как в свое время присылал в Беларусь специалистов для изучения опыта по развитию агропромышленного комплекса, коммунального хозяйства, машиностроительной сферы. Многие наработки белорусов нашли воплощение на российских предприятиях, информирует пресс-служба главы белорусского государства.
В частности, лидер КПРФ рассказал о совхозе имени Ленина, территорию которого назвал "зоной социального оптимизма".
Он отметил, что это хозяйство является одним из успешных в России.
"У него все есть: лучшие сады в Центральной России, великолепная ферма, классный социальный комплекс. В этом году сдали лучшую школу и детский сад. В этой школе есть все виды производственного обучения — от слесарной мастерской до космодрома. Ни копейки не брали у государства, все заработано коллективом", — обратил внимание Зюганов.
© REUTERS/ Andrei Stasevich
Как рассказали в пресс-службе, российский политик пригласил Лукашенко посетить хозяйство лично.
Президент Беларуси известен своим неравнодушным отношением к сельскому хозяйству. Он регулярно посещает белорусские предприятия АПК и часто рассказывает о том, как ведет
Также недавно Лукашенко приглашал посетить белорусское хозяйство и президента Пакистана.
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На встрече с белорусским президентом российский политик отметил, что многие наработки белорусов применяются в России и рассказал о "зоне социального оптимизма".
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