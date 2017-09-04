Гродненский аэроклуб будут развивать как туристический объект

Гродненский аэроклуб работает на базе старейшего действующего аэродрома Беларуси «Каролино», которому уже более 105 лет. Поэтому объект интересен не только членам клуба, его история привлекает и туристов, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

— Уже сейчас в аэроклуб возим группы иностранных туристов. История аэродрома, который работал во время двух мировых войн, интересует гостей. Кроме того, сами мероприятия аэроклуба привлекают внутренних и зарубежных туристов и проходят достаточно массово. Поэтому будем развивать аэроклуб как туристический объект, — рассказал начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик.

В планах открытие здесь музея авиации. В нем будет выставка старой авиатехники, формы, информационные материалы. Уже сейчас подбираются экспонаты. В перспективе планируется построить ангарные строения, чтобы музей был крытым, приобрести имитатор полета, открыть там конференц-зал.

Второе направление — развитие событийного туризма на базе аэроклуба. Массово здесь будут проводить праздники неба, авиафестивали, аэрозабеги по взлетной полосе и другие интересные мероприятия. Календарь таких событий составляется, подчеркнул Олег Андрейчик. Современный аэроклуб может принять непосредственное участие в подготовке экскурсионной программы, демонстрировать прыжки с парашютом или предоставить возможность совершить их подготовленным туристам.

Параллельно планируется совершенствовать инженерно-техническую инфраструктуру аэродрома, взлетную полосу для принятия судов различного уровня.

Аэродром «Каролино» впервые упоминается в 1910 году как место дислокации воздухоплавательной роты, с 1912 года здесь начали размещать самолеты, которые были новым видом военной техники. Со взлетной полосы взлетали первые монопланы, старейшие самолеты Spad, Morane и легендарный «Илья Муромец». После войны здесь базировалась как военная, так и гражданская авиация, до 1984 года самолеты летали из Каролино в Минск, Москву и Киев. В 1993 году воинскую часть здесь расформировали, но аэродром не прекращал работу ни на день. Сегодня с его базы подняться над городом можно благодаря государственному спортивному учреждению «Гродненский областной аэроклуб».