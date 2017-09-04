5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белмедпрепараты" создаст производство новых противоопухолевых лекарственных средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

С целью мониторинга проектов Государственной программы инновационного развития на 2016-2020 годы председатель ГКНТ Александр Шумилин посетил РУП "Белмедпрепараты", которое выполняет три высокотехнологичных проекта. Один из них - "Создание опытно-промышленного производства пероральных противоопухолевых лекарственных средств в исполнении типа изолирующих технологий" - реализуется за счет собственных средств и средств инновационного фонда Мингорисполкома.

Проект относится к V технологическому укладу. Его инновационность заключается в создании производства цитостатических противоопухолевых лекарственных средств на основе новых для Беларуси изолирующих технологий, позволяющих осуществлять технологические процессы на оборудовании, полностью изолированном от персонала, производственной среды и исключить вредные выбросы в атмосферу. По проекту будут внедрены международные стандарты GMP. В настоящее время "Белмедпрепараты" получили разрешительную документацию и завершили работы по первому этапу проектирования объекта.

Во время визита Александр Шумилин обсудил с руководством предприятия также перспективы производства биотехнологических лекарственных средств для лечения социально значимых заболеваний (таргетная терапия онкологических заболеваний, безрецидивное лечение острых инфарктов, этиотропная терапия гепатита С). В ближайшее время предполагается создать не менее семи биоаналогов.

РУП "Белмедпрепараты" - крупнейшее фармацевтическое предприятие, родоначальник фармацевтической промышленности Беларуси (производит лекарственные средства с 1929 года). Производственные мощности размещены на территории общей площадью 20,9 га и включают 13 производственных и 7 вспомогательных цехов. Выпускаемая продукция относится к более чем 20 фармакотерапевтическим группам. В целом номенклатура зарегистрированной и производимой продукции составляет порядка 350 наименований. В странах ближнего и дальнего зарубежья предприятие имеет 467 регистрационных удостоверений. До 33% выпускаемой продукции экспортируется в 26 стран дальнего и ближнего зарубежья.-0-